Минсоцполитики предупредило о фейковых ссылках на получение «1000 грн от государства» — Finance.ua
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Минсоцполитики предупредило о фейковых ссылках на получение «1000 грн от государства»

Личные финансы
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Минсоцполитики предупредило о фейковых ссылках на получение «1000 грн от государства»
Минсоцполитики предупредило о фейковых ссылках на получение «1000 грн от государства»
В Министерстве социальной политики сообщили, что в сети распространяются ссылки на фейковые аккаунты, якобы обещающие выплаты 1000 гривен от государства.
«Минсоцполитики обращается ко всем гражданам и средствам массовой информации, которые могут распространять эти данные: не доверяйте таким сообщениям и не переходите по соответствующим ссылкам. Это мошеннические ресурсы, переход на которые требует персональные данные карт, в результате чего мошенники могут получить доступ к вашим средствам», — заявили в министерстве.

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В Минсоцполитики отметили, что вся достоверная информация по оформлению денежной поддержки в 1000 гривен будет размещена на официальных ресурсах правительства. А возможность получить 1000 грн в рамках программы «єПідтримка» будет осуществляться через официальное приложение «Дія».
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую программу поддержки. По его словам, каждому украинцу — и взрослому, и ребенку будет выплачена 1 тыс. гривен, которые можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарства, транспорт, книги, культурные мероприятия. Также вырученные деньги можно будет задонатить на ВСУ.
По материалам:
Finance.ua
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