Минсоцполитики предупредило о фейковых ссылках на получение «1000 грн от государства» — Finance.ua

Минсоцполитики предупредило о фейковых ссылках на получение «1000 грн от государства» Сегодня 18:00 — Личные финансы

Минсоцполитики предупредило о фейковых ссылках на получение «1000 грн от государства»

В Министерстве социальной политики сообщили , что в сети распространяются ссылки на фейковые аккаунты, якобы обещающие выплаты 1000 гривен от государства.

«Минсоцполитики обращается ко всем гражданам и средствам массовой информации, которые могут распространять эти данные: не доверяйте таким сообщениям и не переходите по соответствующим ссылкам. Это мошеннические ресурсы, переход на которые требует персональные данные карт, в результате чего мошенники могут получить доступ к вашим средствам», — заявили в министерстве.

В Минсоцполитики отметили, что вся достоверная информация по оформлению денежной поддержки в 1000 гривен будет размещена на официальных ресурсах правительства. А возможность получить 1000 грн в рамках программы «єПідтримка» будет осуществляться через официальное приложение «Дія».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую программу поддержки. По его словам, каждому украинцу — и взрослому, и ребенку будет выплачена 1 тыс. гривен, которые можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарства, транспорт, книги, культурные мероприятия. Также вырученные деньги можно будет задонатить на ВСУ.

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