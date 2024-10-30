Минсоцполитики представило реформу системы социального страхования — Finance.ua

Минсоцполитики представило реформу системы социального страхования Сегодня 12:21 — Страхование

Минсоцполитики представило реформу системы социального страхования

Минсоцполитики работает над внедрением новой системы социального страхования — есть потенциал. Команда министерства разработала проект закона, который уже вынесен на обсуждение. Законопроект предусматривает ряд изменений.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Мы должны изменить систему социального страхования таким образом, чтобы каждый человек, который столкнулся с болезнью или травмой, имел реальный шанс вернуться к активной жизни, стать самостоятельным. Государство не просто будет компенсировать потери из-за нетрудоспособности, мы меняем систему, чтобы человек, который столкнулся с трудностями, связанными со здоровьем, мог восстановить свой потенциал. А в случае, когда это невозможно — получил достойную поддержку», — заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Что изменится

Вместо МСЭК инвалидность будет устанавливаться по заключениям мультидисциплинарных команд с использованием цифровых инструментов. А для определения мер поддержки будет проводиться оценка работоспособности, то есть способности человека вернуться к работе и получать собственный доход.

Для людей, здоровье которых понесло существенный ущерб и утративших трудоспособность, — страховые выплаты станут больше. А если после реабилитации человек способен работать, обеспечивать себя самостоятельно, государство предоставит максимальную помощь в бесплатных лекарствах, вспомогательных средствах реабилитации, социальных услугах, трудоустройстве, обучении/переобучении при необходимости.

Кроме того, законопроект продлевает защиту человека от увольнения из-за нетрудоспособности и дает ему возможность оплачиваемо восстанавливать свое здоровье и реабилитироваться более года.

Среди других изменений:

введение простого пошагового алгоритма сопровождения человека от реабилитации до трудоустройства и восстановления;

реабилитация будет включать помощь в восстановлении физического и психического здоровья, а также профессиональных навыков;

оплачиваемая реабилитация будет длиннее, может длиться до года;

страховая выплата при реабилитации (реабилитационный больничный типа Б) увеличивается и составит от 70% до 100% средней заработной платы;

если человек имеет долгий и сложный процесс восстановления после травмы или болезни, рабочее место за ним будет сохраняться более 4 месяцев (сейчас работодатель имеет право уволить человека, если он болеет более 4 мес.);

предусмотрена возможность работать частично, если реабилитация амбулаторная, с сохранением больничных реабилитационных выплат;

разграничиваются статусы инвалидности и трудоспособности.

«В рамках реформы статус инвалидности остается без изменений. Инвалидность будет устанавливаться по заключению мультидисциплинарной команды с использованием цифровых инструментов», — подчеркнули в Минсоцполитики.

Страховые выплаты

Оценка работоспособности будет происходить после прохождения человеком реабилитации дистанционно и анонимно. В зависимости от степени трудоспособности, человек будет получать пособие и ежемесячную страховую выплату.

«Если произошла полная потеря трудоспособности и человек больше не может работать, — ежемесячная финансовая поддержка от государства обеспечит ему достойное существование», — отметили в министерстве.

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Реформа не предусматривает уменьшения выплат или социальных гарантий. Люди, получающие пенсии по инвалидности, будут продолжать получать все причитающиеся выплаты в полном объеме.

Кроме того, в рамках реформы предполагается внедрение электронного кейс-менеджмента. Он объединит социальные и медицинские данные и сделает процессы поддержки более прозрачными и оперативными, а также поможет снизить бюрократию и повысить скорость и удобство получения помощи.

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