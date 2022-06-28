Минсоцполитики направило еще более 6 млрд грн помощи для ВПЛ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минсоцполитики направило еще более 6 млрд грн помощи для ВПЛ

Казна и Политика
29
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что Минсоцполитики направило следующий транш в размере почти 6,2 миллиарда гривен на выплату пособия на проживание внутренне перемещенным лицам.
В результате Правительство в целом выплатило около 17,2 миллиарда гривен почти 2,3 миллионам человек, вынужденным переместиться из зон активных боевых действий внутри страны.
Напоминаем, что в соответствии с решением Правительства помощь на проживание внутренне перемещенным лицам предоставляется в следующих размерах:
  • для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен;
  • для других лиц — 2 000 гривен.
Помощь оказывается внутренне перемещенным лицам, переместившимся с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также территориальным общинам, расположенным в районе проведения военных действий или находящимся во временной оккупации, окружении (блокировке).
Также помощь выплачивается внутренне перемещенным лицам, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения и которые подали до 20 мая 2022 г. заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через Единый государственный веб-портал электронных услуг, или подали документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения/уничтожение недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией.
Полученная помощь на проживание не облагается налогом на доходы физических лиц и не учитывается при расчете совокупного дохода домохозяйства при назначении других видов социальной помощи.
Получить заем до зарплаты 💰
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.