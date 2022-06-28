Минсоцполитики направило еще более 6 млрд грн помощи для ВПЛ — Finance.ua

Минсоцполитики направило еще более 6 млрд грн помощи для ВПЛ Сегодня 16:34 — Казна и Политика

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что Минсоцполитики направило следующий транш в размере почти 6,2 миллиарда гривен на выплату пособия на проживание внутренне перемещенным лицам.

В результате Правительство в целом выплатило около 17,2 миллиарда гривен почти 2,3 миллионам человек, вынужденным переместиться из зон активных боевых действий внутри страны.

Напоминаем, что в соответствии с решением Правительства помощь на проживание внутренне перемещенным лицам предоставляется в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен;

для других лиц — 2 000 гривен.

Помощь оказывается внутренне перемещенным лицам, переместившимся с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также территориальным общинам, расположенным в районе проведения военных действий или находящимся во временной оккупации, окружении (блокировке).

Также помощь выплачивается внутренне перемещенным лицам, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения и которые подали до 20 мая 2022 г. заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через Единый государственный веб-портал электронных услуг, или подали документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения/уничтожение недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией.

Полученная помощь на проживание не облагается налогом на доходы физических лиц и не учитывается при расчете совокупного дохода домохозяйства при назначении других видов социальной помощи.

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