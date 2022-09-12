Минсоцполитики дало советы переселенцам, не получившим денежное пособие — Finance.ua
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Минсоцполитики дало советы переселенцам, не получившим денежное пособие

Личные финансы
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Минсоцполитики дало советы переселенцам, не получившим денежное пособие
Минсоцполитики дало советы переселенцам, не получившим денежное пособие
Внутренне перемещенные лица, подавшие заявку на денежные выплаты через «Дію» и не получившие их, могут повторно обратиться за помощью — но уже в органы по вопросам социальной защиті.
Об этом в эфире общенационального марафона рассказал замминистра социальной политики Виталий Музыченко.
«Не могу сказать, что таких случаев было много, но несколько десятков тысяч обращений по несовершенной работе системы „Дія“ не дошли до конечной точки принятия решения. Проанализировав эту ситуацию совместно с Министерством цифровой информации и реагируя на запросы этих людей, мы предоставили им возможность повторно обратиться за помощью», — сказал Музыченко.
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По его словам, Минцифры сформировало перечень таких граждан, он уже передан в органы социальной защиты населения. Поэтому те внутренне перемещенные лица, которые обратились до 30 апреля через «Дію» за пособием, но так и не получили денег, могут во второй раз подать заявку.
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«Обращаю внимание, что эти заявления подаются не через ЦПАУ или территориальную громаду, а именно через структурные подразделения по соцзащите населения. Если они внесены в указанный список, им будет назначена помощь начиная с марта. Если человек не попал в такой список, он все равно должен обратиться и предоставить подтверждение того, что в апреле текущего года он уже предоставлял информацию о предоставлении помощи. Ему также будут назначены соответствующие выплаты», — подчеркнул замминистра.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Укрінформ
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