Минсельхоз США прогнозирует сокращение урожая пшеницы в Украине в 2024 г. на 8,7% и кукурузы на 12,9% — Finance.ua

Минсельхоз США прогнозирует сокращение урожая пшеницы в Украине в 2024 г. на 8,7% и кукурузы на 12,9% Сегодня 07:47

Минсельхоз США прогнозирует сокращение урожая пшеницы в Украине в 2024 г. на 8,7% и кукурузы на 12,9%

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в майском отчете впервые обнародовало прогноз урожая зерновых в Украине на 2024 год: 21 млн тонн пшеницы и 32,97 млн тонн фуражных, из которых 27 млн тонн — кукуруза.

Одновременно американское ведомство улучшило по сравнению с апрельским отчетом оценку урожая фуражных культур в 2023 году с 36,62 млн тонн до 38,28 млн тонн, в том числе кукурузы — с 29,5 до 31 млн тонн.

С учетом этого USDA ожидает снижение урожая пшеницы в Украине в этом году на 8,7%, или 2 млн тонн, фуражных — на 13,9%, или 5,3 млн тонн, в том числе кукурузы — на 12,9%, или 4 млн тонн.

Относительно экспорта, американское ведомство прогнозирует его сокращение по отношению к пшенице на 20% - с 17,5 млн тонн в 2023/24 маркетинговом году (МГ) до 14 млн тонн в 2024/25 МГ.

Что касается фуражных зерновых, то в майском отчете USDA увеличило оценку экспорта в 2023/24 МГ с 26,97 млн ​​тонн до 28,45 млн тонн, в том числе кукурузы — с 24,5 млн тонн до 26 млн тонн.

С учетом этого USDA прогнозирует снижение экспорта фуражных в 2024/25 МГ на 7,3% - до 26,36 млн тонн, в том числе кукурузы — на 7,7%, до 24 млн тонн.

В общей сложности американское ведомство ожидает увеличения урожая пшеницы в новом маркетинговом году до 798,19 млн тонн с 787,72 млн тонн в 2023/24 МГ и практически такого же экспорта — 216 млн тонн против 215,65 млн тонн.

Что касается фуражных, то USDA прогнозирует рост их урожая до 1512,62 млн тонн с 1052,13 млн тонн с сокращением экспорта в 2024/25 МГ до 232,92 млн тонн с 238,68 млн тонн в 2023/24 МГ.

В частности, урожай кукурузы, как ожидается, снизится до 1219,93 млн тонн с 1228,09 млн тонн, а ее экспорт — до 191,1 млн тонн со 197,36 млн тонн.

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