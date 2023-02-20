Минреинтеграции расширило перечень опасных территорий: кто имеет право на выплаты — Finance.ua

Минреинтеграции расширило перечень опасных территорий: кто имеет право на выплаты Сегодня 15:02 — Казна и Политика

В декабре прошлого года был утвержден новый Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией. На его основе, в частности, внутренне перемещенным лицам производятся выплаты.

Об этом сообщил Правительственный портал.

Этот список периодически обновляется соответствующим приказом Минреинтеграции. Изменения в список утверждаются по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

Так, приказом от 9 февраля 2023 г. № 41 внесены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф. Таким образом, в обновленный перечень территорий возможных и активных боевых действий вошли населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Запорожской областях.

Отметим, что право на выплаты имеют лица, выехавшие из населенных пунктов, включенных в перечень как территории:

возможных боевых действий;

активных боевых действий;

временно оккупированы российской федерацией, на которых не определена дата завершения боевых действий (дата прекращения возможности боевых действий) или временной оккупации рф.

Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша территория отсутствует в этом перечне, рекомендуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию.

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