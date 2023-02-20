Минреинтеграции расширило перечень опасных территорий: кто имеет право на выплаты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минреинтеграции расширило перечень опасных территорий: кто имеет право на выплаты

Казна и Политика
47
В декабре прошлого года был утвержден новый Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией. На его основе, в частности, внутренне перемещенным лицам производятся выплаты.
Об этом сообщил Правительственный портал.
Этот список периодически обновляется соответствующим приказом Минреинтеграции. Изменения в список утверждаются по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.
Так, приказом от 9 февраля 2023 г. № 41 внесены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф. Таким образом, в обновленный перечень территорий возможных и активных боевых действий вошли населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Запорожской областях.
Отметим, что право на выплаты имеют лица, выехавшие из населенных пунктов, включенных в перечень как территории:
  • возможных боевых действий;
  • активных боевых действий;
  • временно оккупированы российской федерацией, на которых не определена дата завершения боевых действий (дата прекращения возможности боевых действий) или временной оккупации рф.
Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша территория отсутствует в этом перечне, рекомендуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию.

Пособие для ВПЛ: суммы и процедура получения

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.