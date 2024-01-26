Минреинтеграции актуализировало перечень территорий, оккупированных россией, и тех, где ведутся боевые действия — Finance.ua
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Минреинтеграции актуализировало перечень территорий, оккупированных россией, и тех, где ведутся боевые действия

Казна и Политика
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Минреинтеграции актуализировало перечень территорий, оккупированных россией, и тех, где ведутся боевые действия
Минреинтеграции актуализировало перечень территорий, оккупированных россией, и тех, где ведутся боевые действия
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины актуализировали перечень территорий, на которых ведутся боевые действия.
Соответствующий приказ за подписью Ирины Верещук появился на сайте ведомства.
Согласно приказу Минреинтеграции от 20 декабря 2023 года утверждены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных российской федерацией.
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Отмечается, что указанный Перечень был утвержден еще в декабре позапрошлого 2022 года и периодически обновляется.
Изменения в документ вносятся по согласованию с Министерством обороны из основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.
С обновленным списком можно ознакомиться здесь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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