Минрегион уверяет, что веерных отключений электроэнергии зимой не планируют — Finance.ua
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Минрегион уверяет, что веерных отключений электроэнергии зимой не планируют

Энергетика
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В Минрегионе заверили, что отопительный сезон начнется вовремя, тарифы расти не будут, а веерные отключения электроэнергии не планируются.
Об этом в эфире национального марафона заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.
«Да, зима близко, и на самом деле она будет сверхсложной в нашей истории. Мы должны защитить каждого украинца и обогреть его жилье. Отопительный сезон начнется вовремя, тарифы расти не будут, они будут стабильными. Уже работаем вместе с городами, органами местного самоуправления для того, чтобы его начать», — сказал министр.
На вопрос о веерных отключениях электроэнергии министр заявил, что «такие вещи не планируются».
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По его словам, принято решение, что тарифы расти не будут, ведь «в военное время мы не можем это перекладывать на плечи украинцев».
«Понятно, что вызовов много. Это и разрушенные предприятия, теплокоммунэнерго, это и поврежденные предприятия, но уверен, что справимся с этим вызовом и готовы начать тогда, когда нужно», — заверил Чернышев.

Справка Finance.ua:

  • ранее министр развития громад и территорий Алексей Чернышев подчеркнул, что в этом году украинцам следует начать отвыкать от «жизни с открытыми окнами». Вероятно, так Чернышев намекает на то, что в квартирах может стать холоднее обычного.
По материалам:
Економічна Правда
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