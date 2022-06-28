Минрегион уверяет, что веерных отключений электроэнергии зимой не планируют — Finance.ua

Минрегион уверяет, что веерных отключений электроэнергии зимой не планируют Сегодня 07:09 — Энергетика

В Минрегионе заверили, что отопительный сезон начнется вовремя, тарифы расти не будут, а веерные отключения электроэнергии не планируются.

Об этом в эфире национального марафона заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

«Да, зима близко, и на самом деле она будет сверхсложной в нашей истории. Мы должны защитить каждого украинца и обогреть его жилье. Отопительный сезон начнется вовремя, тарифы расти не будут, они будут стабильными. Уже работаем вместе с городами, органами местного самоуправления для того, чтобы его начать», — сказал министр.

На вопрос о веерных отключениях электроэнергии министр заявил, что «такие вещи не планируются».

По его словам, принято решение, что тарифы расти не будут, ведь «в военное время мы не можем это перекладывать на плечи украинцев».

«Понятно, что вызовов много. Это и разрушенные предприятия, теплокоммунэнерго, это и поврежденные предприятия, но уверен, что справимся с этим вызовом и готовы начать тогда, когда нужно», — заверил Чернышев.

Справка Finance.ua:

ранее министр развития громад и территорий Алексей Чернышев подчеркнул, что в этом году украинцам следует начать отвыкать от «жизни с открытыми окнами». Вероятно, так Чернышев намекает на то, что в квартирах может стать холоднее обычного.

Економічна Правда По материалам:

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