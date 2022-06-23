«Эта зима будет сверхсложной»: украинцам рассказали о предстоящем отопительном сезоне — Finance.ua

«Эта зима будет сверхсложной»: украинцам рассказали о предстоящем отопительном сезоне

Сегодня 10:41 — Личные финансы

«Эта зима будет сверхсложной»: украинцам рассказали о предстоящем отопительном сезоне, freepik.com

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев рассказал о том, каким будет предстоящий отопительный сезон. Он отметил, что эта зима будет «сверхсложной» и намекнул на то, что в домах будет не так тепло, как раньше.

Об этом Чернышев написал на своей странице в Facebook

Он подчеркнул, что зима уже близко, поэтому уже сейчас важно думать об отопительном сезоне. По словам Чернышева, украинцам не стоит опасаться неприятных сюрпризов в виде роста тарифов.

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«Очевидно, что эта зима будет сверхсложной. Главное — мы должны защитить каждого украинца и обогреть его дом. Тарифы на тепло не изменятся! Мы обеспечим их стабильность. Отопительный сезон начнется вовремя. Для этого у нас есть все предпосылки», — написал министр.

Он также подчеркнул, что в этом году украинцам следует начать отвыкать от «жизни с открытыми окнами». Вероятно, так Чернышев намекает на то, что в квартирах может стать холоднее обычного.

«Но мы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу. Считаем, что оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Как в экономных странах развитой Европы. Как мы переживем эту зиму — зависит от каждого из нас. Готовиться к холодам стоит именно сейчас», — написал Чернышев.

Он подчеркнул, что власти Украины понимают все риски и активно к ним готовятся.

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