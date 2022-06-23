«Эта зима будет сверхсложной»: украинцам рассказали о предстоящем отопительном сезоне — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Эта зима будет сверхсложной»: украинцам рассказали о предстоящем отопительном сезоне

Сегодня 10:41Личные финансы
248
«Эта зима будет сверхсложной»: украинцам рассказали о предстоящем отопительном сезоне«Эта зима будет сверхсложной»: украинцам рассказали о предстоящем отопительном сезоне, freepik.com
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев рассказал о том, каким будет предстоящий отопительный сезон. Он отметил, что эта зима будет «сверхсложной» и намекнул на то, что в домах будет не так тепло, как раньше.
Об этом Чернышев написал на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что зима уже близко, поэтому уже сейчас важно думать об отопительном сезоне. По словам Чернышева, украинцам не стоит опасаться неприятных сюрпризов в виде роста тарифов.
Читайте также
«Очевидно, что эта зима будет сверхсложной. Главное — мы должны защитить каждого украинца и обогреть его дом. Тарифы на тепло не изменятся! Мы обеспечим их стабильность. Отопительный сезон начнется вовремя. Для этого у нас есть все предпосылки», — написал министр.
Он также подчеркнул, что в этом году украинцам следует начать отвыкать от «жизни с открытыми окнами». Вероятно, так Чернышев намекает на то, что в квартирах может стать холоднее обычного.
Читайте также
«Но мы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу. Считаем, что оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Как в экономных странах развитой Европы. Как мы переживем эту зиму — зависит от каждого из нас. Готовиться к холодам стоит именно сейчас», — написал Чернышев.
Он подчеркнул, что власти Украины понимают все риски и активно к ним готовятся.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам: УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.