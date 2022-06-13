Что будет с отоплением и тарифами — Герус — Finance.ua
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Что будет с отоплением и тарифами — Герус

Сегодня 21:05Энергетика
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Подготовка к новому отопительному сезону в Украине должна быть осуществлена по нескольким направлениям. Поскольку эта зима будет очень тяжелой, в частности, из-за возможных провокаций со стороны российских оккупантов.
Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по энергетике Андрей Герус.
«Прежде всего это запасы угля, газа и готовность инфраструктуры для того, чтобы у нас каждый человек мог получить тепло и электроэнергию. Когда я говорю об инфраструктуре, это прежде всего сети. Поэтому сегодня проходят и рабочие совещания, разные процессы, чтобы уже сейчас начать накапливать газ в подземных газохранилищах и уголь для угольных электростанций», — рассказал он.
По словам Геруса, российские оккупанты будут делать все возможное, чтобы усложнить для Украины прохождение зимнего периода.
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«Украина готовится. Я думаю, что мы сделаем так, чтобы эта зима у всех была светлая, теплая, и Украина была подготовлена. Ничего не должно подорожать к зиме для населения, у нас задача стоит — тарифы не должны меняться, быть такими, как сегодня», — подчеркнул он.
Председатель комитета Рады считает важным, чтобы по существующим тарифам сохранялась платежная дисциплина и чтобы люди оплачивали те тарифы, которые есть сегодня.
«На сегодняшний день не стоит вопрос повышения тарифов. Стоит задача, чтобы тарифы оставались неизменными по крайней мере в этом году», — добавил он.
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По материалам: РБК-Україна
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