Что будет с отоплением и тарифами — Герус

Сегодня 21:05 — Энергетика

Подготовка к новому отопительному сезону в Украине должна быть осуществлена по нескольким направлениям. Поскольку эта зима будет очень тяжелой, в частности, из-за возможных провокаций со стороны российских оккупантов.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по энергетике Андрей Герус.

«Прежде всего это запасы угля, газа и готовность инфраструктуры для того, чтобы у нас каждый человек мог получить тепло и электроэнергию. Когда я говорю об инфраструктуре, это прежде всего сети. Поэтому сегодня проходят и рабочие совещания, разные процессы, чтобы уже сейчас начать накапливать газ в подземных газохранилищах и уголь для угольных электростанций», — рассказал он.

По словам Геруса, российские оккупанты будут делать все возможное, чтобы усложнить для Украины прохождение зимнего периода.

«Украина готовится. Я думаю, что мы сделаем так, чтобы эта зима у всех была светлая, теплая, и Украина была подготовлена. Ничего не должно подорожать к зиме для населения, у нас задача стоит — тарифы не должны меняться, быть такими, как сегодня», — подчеркнул он.

Председатель комитета Рады считает важным, чтобы по существующим тарифам сохранялась платежная дисциплина и чтобы люди оплачивали те тарифы, которые есть сегодня.

«На сегодняшний день не стоит вопрос повышения тарифов. Стоит задача, чтобы тарифы оставались неизменными по крайней мере в этом году», — добавил он.

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