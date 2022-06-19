Счета за май задерживаются: в «Нафтогазе» назвали причину и дали важные рекомендации клиентам — Finance.ua

Счета за май задерживаются: в «Нафтогазе» назвали причину и дали важные рекомендации клиентам

Сегодня 12:35 — Личные финансы

Счета за май задерживаются: в «Нафтогазе» назвали причину и дали важные рекомендации клиентам

В связи с тем, что большинство поставщиков газа бытовым потребителям не выполняют свои функции, с 1 мая 2022 года более 8,8 млн украинских домохозяйств стали получать газ от компании «Нафтогаз Украина». Поэтому возникли определенные задержки с формированием счетов за май.

компании обратили внимание, что потребители должны платить за потребленный газ в предыдущем периоде именно «Нафтогазу».

«В сложившейся ситуации процесс формирования счетов за май несколько задерживается. Все счета за потребленный газ в предыдущем месяце будут доступны после 20 июня в личном кабинете my.gas.ua и чатботах GasUa. Печатные счета доставит „Укрпочта“ после 25 числа текущего месяца, только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия», — говорится в сообщении.

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Новым пользователям сообщили, что они должны получить номер лицевого счета. Для этого необходимо перейти в чатбот GasUa в Viber Telegram или NaftogazGasSupply в Facebook Messenger и ввести EIC-код (16 символов). EIC — это персональный газовый номер объекта газоснабжения, состоящий из 16 символов — латинских букв и цифр. Его можно найти в личном кабинете, контакт-центре облгаза или в счете за распределение или поставку газа.

«После получения лицевого счета вы можете зарегистрироваться в личном кабинете my.gas.ua. Именно с его помощью удобно узнать и оплатить счета, скачать справку о льготах и субсидиях, получить акт сверки и т.д. Также вы можете получить лицевой счет, обратившись в контакт-центр ГК «Нафтогаз Украины», сообщили в компании и добавили, что все льготы и субсидии при смене поставщика сохраняются автоматически.

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Новых пользователей просят сообщать о выставленных счетах за май от предыдущего поставщика на электронный ящик info@gas.ua. Также с вопросами можно обращаться в контакт-центр по телефонам:

+38 066 300 2 888;

+38 098 300 2 888;

+38 093 300 2 888.

Украинцы, которые пользовались услугами других поставщиков голубого топлива, могут подать заявку на присоединение к ГК Нафтогаз Украины. Это можно сделать, заполнив заявку на сайте через приложение «Приват24», в отделениях «Новой почты», в отделениях банков ПУМБ и «Ощадбанк» в регионах, где не происходят активные боевые действия.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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