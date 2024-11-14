Минобороны выполнило рекомендации Счетной палаты по оптимизации распределения жилья военным — Finance.ua
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Минобороны выполнило рекомендации Счетной палаты по оптимизации распределения жилья военным

Недвижимость
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Министерство обороны Украины оптимизировало распределение жилья между военнослужащими, ввело ответственность за нарушение этого процесса, провело инвентаризацию земель, используемых для строительства жилья военным, объектов незавершенного строительства, а также распределило между военными почти три сотни квартир, у которых не было владельцев.
Таковы результаты выполнения рекомендаций Счетной палаты, предоставленных по итогам аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных Министерству обороны Украины на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины за 2020−2021 гг.
В ходе контрольного мероприятия аудиторы установили, что Минобороны не обеспечивало эффективного управления почти 2,4 млрд грн бюджетных средств, предусмотренных на строительство и приобретение жилья для военнослужащих ВСУ в 2020—2021 гг. В частности, почти 47% из них, а это более 1 1 млрд грн, было потрачено на приобретение коммерческого жилья и выплату компенсаций, а не на завершение строительства (реконструкции) жилых домов, что экономически выгоднее.
В исследуемый аудитом период, несмотря на выделение на строительство (реконструкцию) жилья почти 350 млн грн, в эксплуатацию не было введено ни одного пригодного для заселения дома или общежития. Вместо готового жилья Минобороны получило незавершенные капитальные инвестиции, размер которых на 01.01.2022 составлял 1,1 млрд грн.
Кроме того, установлено несоответствие в учете незавершенных капитальных инвестиций на сумму 65,1 млн грн. Это произошло из-за отсутствия должной коммуникации между структурными подразделениями, ответственными за организацию жилищного строительства, его финансирование, учет и отчетность.
Также неэффективный контроль Минобороны за состоянием жилых объектов управления капитального строительства привел к судебным решениям не в его пользу, неоднократному пересмотру проектно-сметной документации в сторону ее увеличения и даже к разрушениям недостроенного жилья.
Аудиторы установили, что квартирно-эксплуатационные органы, жилищные комиссии при распределении жилья игнорировали требования Инструкции по обеспечению военнослужащих ВСУ и членов их семей жилыми помещениями. В частности, из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами указанных органов и допущенных ими ошибок 285 квартир, на приобретение которых использовано более 340 млн грн, в течение длительного времени не распределялись между военнослужащими, состоявшими на квартирном учете.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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