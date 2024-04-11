Минобороны выиграло арбитражи на более чем ₴108 миллионов — Finance.ua

Минобороны выиграло арбитражи на более чем ₴108 миллионов Сегодня 16:17 — Фондовый рынок

Минобороны выиграло арбитражи на более чем ₴108 миллионов

Международный арбитраж принял два решения, которыми присудил взыскать в пользу Министерства обороны Украины средства на общую сумму 2,7 миллиона долларов США (около 108 миллионов гривен).

Об этом идет речь в сообщении на сайте Министерства обороны.

Решения касаются внешнеэкономических договоров на поставку вещевого имущества для ВСУ. Согласно заключенным договорам, Минобороны полностью выполнило свои обязательства и своевременно оплатило стоимость товаров. Однако ни один из иностранных поставщиков не поставил товар вовремя. Более того, некоторые контрагенты не привезли часть товара, оплаченную по договору.

В связи с этим оборонное ведомство обратилось в международный арбитраж по взысканию стоимости непоставленного товара и штрафных санкций за несвоевременную поставку.

Минобороны также требовало взыскания процентов годовых за использование средств.

Арбитраж удовлетворил иски Минобороны, и теперь средства за непоставленный товар подлежат немедленному возвращению ведомству. Более того, арбитраж обязал иностранных поставщиков уплатить проценты, которые продолжают начисляться на средства до момента их возвращения Минобороны.

Министерство обороны Украины отслеживает выполнение поставщиками взятых обязательств, чтобы украинское войско получало все виды обеспечения своевременно и надлежащего качества. В то же время Минобороны принимает все правовые меры с целью защиты прав и интересов в отношениях с недобросовестными поставщиками.

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