Минобороны ввело прямое контрактование с мировыми производителями вооружения — Finance.ua
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Минобороны ввело прямое контрактование с мировыми производителями вооружения

Казна и Политика
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Министерство обороны ввело прямое контрактование с мировыми производителями вооружения. Это обеспечит Украину новыми образцами вооружения, которые отвечают международным стандартам.
Об этом заявил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, выступая на Балкано-украинском форуме оборонной промышленности.
По словам чиновника, это новый этап сотрудничества, который позволит Украине получать современное вооружение непосредственно от производителей, и это будет способствовать более быстрой и эффективной модернизации ВСУ.
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В ведомстве отметили, что прямое контрактование является частью стратегии Минобороны по расширению международного сотрудничества и повышению боеспособности украинской армии.
На форуме, который посетил Клименков, обсуждали вопросы сотрудничества в сфере оборонной промышленности, а также пути укрепления обороноспособности Украины через усиление международной поддержки. Также замминистра встретился со своей болгарской коллегой Аделиной Николовой. Стороны обсудили усиление оборонного сотрудничества.
По материалам:
hromadske
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