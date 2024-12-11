Минобороны вернуло в собственность государства имущественный комплекс в Киевской области — Finance.ua
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Минобороны вернуло в собственность государства имущественный комплекс в Киевской области

Фондовый рынок
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Минобороны вернуло в собственность государства имущественный комплекс в Киевской области
Минобороны вернуло в собственность государства имущественный комплекс в Киевской области
Министерство обороны вернуло в собственность государства незаконно приватизированный частными лицами имущественный комплекс площадью примерно 1 700 кв. м. Он расположен на земельном участке площадью более 5 га в живописной местности на берегу озера Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Отмечается, что частные лица, которые имели административное влияние, финансовые ресурсы и депутатские полномочия, незаконно завладели имущественным комплексом в 2017 году и обустроили центр отдыха с вертолетной площадкой и услугами организации охоты для состоятельных клиентов.
В конце 2024 года Минобороны добилось возвращения этого имущественного комплекса из незаконного владения.
В ведомстве отмечают, что такие случаи незаконного завладения государственным имуществом не единичны. После распада Советского Союза на территории Украины осталось много охотничьих и рыболовных хозяйств, владельцем которых в соответствии с законодательством были определены Минобороны. Эта недвижимость и земли привлекали внимание лиц, стремящихся незаконно их приватизировать.
За последние три года ведомству удалось вернуть 14 объектов общей площадью более 6500 квадратных метров и 800 гектаров земли в разных областях Украины. Он отметил, что во время войны такие объекты имеют критическое значение для обороноспособности страны: они становятся базой для размещения военных, техники, а также создания центров подготовки и реабилитации.
По материалам:
Finance.ua
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