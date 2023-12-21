Минобороны с апреля будет покупать продукты для военных по новым правилам — Finance.ua

Минобороны с апреля будет покупать продукты для военных по новым правилам Сегодня 10:14 — Казна и Политика

Минобороны с апреля будет покупать продукты для военных по новым правилам

С 1 апреля 2024 года Министерство обороны будет закупать продукты для военнослужащих по новым правилам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Межведомственная рабочая группа (МРГ) за время своей работы наработала практические рекомендации относительно того, как могут быть организованы закупки на нужды Министерства обороны по существующим требованиям, с одной стороны, к безопасности, а с другой — к прозрачности и конкурентности. Ряд идей, озвученных в ходе обсуждения на МРГ, уже реализован Министерством обороны как переходные меры. По информации военных, это оказало значительное влияние на стоимость комплекта продуктов в сторону снижения», — отметила заместитель министра экономики Надежда Бигун.

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Уже в следующем месяце министерство планирует представить на рассмотрение правительства проект решения, которым вводится новая система закупок.

Какие подходы планируется ввести при закупках продуктов с 1 апреля следующего года:

закупка продуктов питания будет осуществляться по каталогу из 409 наименований, но товары в нем на этапе подготовки тендерной документации будут агрегироваться в более чем 25 категорий (например, «мясные изделия»). Это открывает широкие возможности участия в закупочных процедурах украинских производителей;

при формировании ожидаемой стоимости заказчик будет ориентироваться на данные по среднестатистическим ценам из разных источников, в т. ч. Госстата;

Госстата; закупка и логистика обособлены. Производитель, победивший в тендере, будет поставлять продукцию в распределительные центры. Услуги доставки из этих центров к конечным потребителям будут закупаться государством отдельно;

будет использоваться динамическая система закупок. Она будет предусматривать квалификацию участников до начала торгов, возможность желающим пройти квалификацию в течение периода действия квалификационной рамки, скрыть в целях безопасности определенные данные по участникам;

человекоцентричность: стандартизированные меню будут разработаны профессиональными технологами (в т. ч. теми, которые сейчас защищают страну в рядах ВСУ). Меню будет учитывать как потребности военных в разных видах рационов, так и специфику удовлетворения потребностей в качественном питании в условиях боевых действий.

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«Стратегические цели, которых мы стремимся достичь, внедряя новые подходы — это непрерывность обеспечения потребностей ВСУ, доверие со стороны общества, рынков, государства и наших международных партнеров. Мы стремимся к институциональной устойчивости. Чтобы предложенные подходы, прозрачность и функциональность не зависели от переменных факторов. В том числе от того, кто возглавляет Агентство», — отметил генеральный директор Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов.

Справка Finance.ua:

в январе этого года в СМИ появилась информация о закупке продовольствия для украинской армии по завышенным ценам;

в феврале правительство инициировало создание рабочей группы, которая должна разработать обновленную систему закупок продовольствия для армии;

Минобороны сообщило о внесении изменений в 8 договоров о закупках услуг по организации питания Вооруженных Сил. Ими предусмотрено сокращение срока сделок и снижение стоимости услуг;



Министерство обороны создало «новый инструмент» для закупок продуктов Вооруженным силам — агентство «Государственный оператор тыла».



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