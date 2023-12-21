Минобороны с апреля будет покупать продукты для военных по новым правилам — Finance.ua

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Минобороны с апреля будет покупать продукты для военных по новым правилам

Казна и Политика
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Минобороны с апреля будет покупать продукты для военных по новым правилам
Минобороны с апреля будет покупать продукты для военных по новым правилам
С 1 апреля 2024 года Министерство обороны будет закупать продукты для военнослужащих по новым правилам.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Межведомственная рабочая группа (МРГ) за время своей работы наработала практические рекомендации относительно того, как могут быть организованы закупки на нужды Министерства обороны по существующим требованиям, с одной стороны, к безопасности, а с другой — к прозрачности и конкурентности. Ряд идей, озвученных в ходе обсуждения на МРГ, уже реализован Министерством обороны как переходные меры. По информации военных, это оказало значительное влияние на стоимость комплекта продуктов в сторону снижения», — отметила заместитель министра экономики Надежда Бигун.
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Уже в следующем месяце министерство планирует представить на рассмотрение правительства проект решения, которым вводится новая система закупок.
Какие подходы планируется ввести при закупках продуктов с 1 апреля следующего года:
  • закупка продуктов питания будет осуществляться по каталогу из 409 наименований, но товары в нем на этапе подготовки тендерной документации будут агрегироваться в более чем 25 категорий (например, «мясные изделия»). Это открывает широкие возможности участия в закупочных процедурах украинских производителей;
  • при формировании ожидаемой стоимости заказчик будет ориентироваться на данные по среднестатистическим ценам из разных источников, в т. ч. Госстата;
  • закупка и логистика обособлены. Производитель, победивший в тендере, будет поставлять продукцию в распределительные центры. Услуги доставки из этих центров к конечным потребителям будут закупаться государством отдельно;
  • будет использоваться динамическая система закупок. Она будет предусматривать квалификацию участников до начала торгов, возможность желающим пройти квалификацию в течение периода действия квалификационной рамки, скрыть в целях безопасности определенные данные по участникам;
  • человекоцентричность: стандартизированные меню будут разработаны профессиональными технологами (в т. ч. теми, которые сейчас защищают страну в рядах ВСУ). Меню будет учитывать как потребности военных в разных видах рационов, так и специфику удовлетворения потребностей в качественном питании в условиях боевых действий.
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«Стратегические цели, которых мы стремимся достичь, внедряя новые подходы — это непрерывность обеспечения потребностей ВСУ, доверие со стороны общества, рынков, государства и наших международных партнеров. Мы стремимся к институциональной устойчивости. Чтобы предложенные подходы, прозрачность и функциональность не зависели от переменных факторов. В том числе от того, кто возглавляет Агентство», — отметил генеральный директор Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов.

Справка Finance.ua:

  • в январе этого года в СМИ появилась информация о закупке продовольствия для украинской армии по завышенным ценам;
  • в феврале правительство инициировало создание рабочей группы, которая должна разработать обновленную систему закупок продовольствия для армии;
  • Минобороны сообщило о внесении изменений в 8 договоров о закупках услуг по организации питания Вооруженных Сил. Ими предусмотрено сокращение срока сделок и снижение стоимости услуг;
  • Министерство обороны создало «новый инструмент» для закупок продуктов Вооруженным силам — агентство «Государственный оператор тыла».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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