0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минобороны разъяснило механизм использования боди-камер работниками ТЦК

54
Минобороны разъяснило механизм использования боди-камер работниками ТЦК
Минобороны разъяснило механизм использования боди-камер работниками ТЦК
С 1 сентября представители ТЦК и СП, работающие в группах оповещения, должны обязательно носить нагрудные боди-камеры во время мобилизационных мероприятий.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Правила видеофиксации

Согласно ч. 6 статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», уполномоченные представители ТЦК и СП или полицейские имеют право проводить фото- и видеофиксацию при предъявлении и проверке документов, вручении повесток или других административных процедур.
Минобороны разъяснило механизм использования боди-камер работниками ТЦК
Для четкого урегулирования этого процесса Министерство обороны утвердило специальную Инструкцию, в которой подробно регламентируется порядок работы с камерами и устанавливаются единые стандарты.
Инструкция, в частности, предусматривает, что:
  • уполномоченный представитель ТЦК и СП, использующий камеру, обязан уведомлять об этом лиц, в отношении которых производится фото- и видеофиксация;
  • запись начинается с момента начала выполнения представителями ТЦК и СП служебных обязанностей по осуществлению мер оповещения;
  • видеозапись ведется непрерывно до завершения выполнения мероприятий, кроме случаев угрозы попадания на видеорегистратор военных объектов или информации с ограниченным доступом и случаев, связанных с возникновением у уполномоченного представителя личных нужд (прием пищи и т. п.);
  • при осуществлении видеофиксации портативный видеорегистратор закрепляется на форменной одежде военнослужащего (на груди или иным способом). В случаях, связанных с необходимостью качественной фиксации событий военнослужащий может держать портативный видеорегистратор в руках;
  • участникам групп оповещения строго запрещено удалять записи, менять их, выключать камеру, препятствовать фиксации или передавать видео посторонним лицам.

Контроль и ответственность

По завершении работы представители групп оповещения будут передавать устройства ответственному лицу, которое назначается отдельным приказом среди должностных лиц ТЦК и СП. Тот будет проверять их целостность и функциональность, а также будет производить автоматический экспорт информации на централизованный защищенный сервер.
Минобороны разъяснило механизм использования боди-камер работниками ТЦК
Администрировать сервер будет Военная служба правопорядка ВСУ — такая архитектура будет нивелировать риски несанкционированного доступа к записям и вмешательству в работу системы.
Срок хранения записей на сервере ВСП ВСУ составит 30 дней с даты загрузки. Но этот срок может быть увеличен в случае:
  • использования записей в уголовных производствах или по делам об административных правонарушениях в качестве источников доказательств;
  • при рассмотрении жалоб на действия или бездействие уполномоченных представителей при осуществлении их полномочий;
  • при предоставлении информации по адвокатскому запросу или запросу правоохранительного органа;
  • фиксации чрезвычайных происшествий с участием личного состава ТЦК и СП;
  • других событий, если они могут использоваться в процессе служебной деятельности ТЦК и СП, во время проведения служебных расследований.
Контроль за использованием видеорегистраторов будет осуществлять ответственное лицо ТЦК и СП, а за информацией, полученной с их помощью, — непосредственно руководитель центра комплектования.
Нарушение правил использования технических средств фиксации влечет дисциплинарную ответственность — от выговора до понижения в должности или звании, а также передачи материалов в правоохранительные органы.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems