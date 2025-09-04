Минобороны разъяснило механизм использования боди-камер работниками ТЦК Сегодня 06:44

С 1 сентября представители ТЦК и СП, работающие в группах оповещения, должны обязательно носить нагрудные боди-камеры во время мобилизационных мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Правила видеофиксации

Согласно ч. 6 статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», уполномоченные представители ТЦК и СП или полицейские имеют право проводить фото- и видеофиксацию при предъявлении и проверке документов, вручении повесток или других административных процедур.

Для четкого урегулирования этого процесса Министерство обороны утвердило специальную Инструкцию , в которой подробно регламентируется порядок работы с камерами и устанавливаются единые стандарты.

Инструкция, в частности, предусматривает, что:

уполномоченный представитель ТЦК и СП, использующий камеру, обязан уведомлять об этом лиц, в отношении которых производится фото- и видеофиксация;

запись начинается с момента начала выполнения представителями ТЦК и СП служебных обязанностей по осуществлению мер оповещения;

видеозапись ведется непрерывно до завершения выполнения мероприятий, кроме случаев угрозы попадания на видеорегистратор военных объектов или информации с ограниченным доступом и случаев, связанных с возникновением у уполномоченного представителя личных нужд (прием пищи и т. п. );

); при осуществлении видеофиксации портативный видеорегистратор закрепляется на форменной одежде военнослужащего (на груди или иным способом). В случаях, связанных с необходимостью качественной фиксации событий военнослужащий может держать портативный видеорегистратор в руках;

участникам групп оповещения строго запрещено удалять записи, менять их, выключать камеру, препятствовать фиксации или передавать видео посторонним лицам.

Контроль и ответственность

По завершении работы представители групп оповещения будут передавать устройства ответственному лицу, которое назначается отдельным приказом среди должностных лиц ТЦК и СП. Тот будет проверять их целостность и функциональность, а также будет производить автоматический экспорт информации на централизованный защищенный сервер.

Администрировать сервер будет Военная служба правопорядка ВСУ — такая архитектура будет нивелировать риски несанкционированного доступа к записям и вмешательству в работу системы.

Срок хранения записей на сервере ВСП ВСУ составит 30 дней с даты загрузки. Но этот срок может быть увеличен в случае:

использования записей в уголовных производствах или по делам об административных правонарушениях в качестве источников доказательств;

при рассмотрении жалоб на действия или бездействие уполномоченных представителей при осуществлении их полномочий;

при предоставлении информации по адвокатскому запросу или запросу правоохранительного органа;

фиксации чрезвычайных происшествий с участием личного состава ТЦК и СП;

других событий, если они могут использоваться в процессе служебной деятельности ТЦК и СП, во время проведения служебных расследований.

Контроль за использованием видеорегистраторов будет осуществлять ответственное лицо ТЦК и СП, а за информацией, полученной с их помощью, — непосредственно руководитель центра комплектования.

Нарушение правил использования технических средств фиксации влечет дисциплинарную ответственность — от выговора до понижения в должности или звании, а также передачи материалов в правоохранительные органы.

