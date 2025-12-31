В Украине сокращается спрос на живые елки
Украинский рынок новогодних елок продолжает сокращаться и по количеству деревьев, и по спросу. Так, 991 тысячу елок в этом году Гослесагенство запланировало для реализации, что на 8% меньше, чем в прошлом.
Об этом говорится в исследовании «Опендатабот».
Падение спроса на живые елки
Аналитики отмечают, что спрос на живые новогодние деревья падает еще быстрее, чем предложение — только 39,9 тысячи елок продали в Украине по состоянию на середину декабря 2025 года. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Для сравнения, за весь предыдущий сезон лесхозы реализовали 153,7 тысячи деревьев — это на 38% меньше, чем в сезоне 2023−2024, и почти на четверть меньше, чем в 2022—2023 годах.
Где вырастили больше всего елок для продажи
Наибольшие объемы праздничных деревьев для реализации в этом сезоне сосредоточены в двух регионах: Винницкая область — 187 тысяч елок, или 19% от общего количества и Житомирщина — 142 тысячи, или 14%.
В то же время именно Житомирская область остается лидером по площади земель под выращивание хвойных — 640 гектаров. Это почти четверть общеукраинской площади. За четыре года она сократилась здесь на 9%, но даже на этой территории произрастает около 1,9 миллиона деревьев.
2753,5 гектара составляет общая площадь, где в Украине выращивают хвойные для новогодних праздников. Это на 6% меньше, чем в прошлом году, и на 35% меньше, чем в 2021 году.
В некоторых регионах сокращение выглядит особенно драматично: так, на Ивано-Франковщине площади уменьшились с 9,6 гектара в 2021 году до 1,7 гектара в 2025-м.
Вместе с землями уменьшается и количество деревьев. Если в 2021 году в Украине насчитывалось почти 12,4 миллиона хвойных, то сейчас около 7,8 миллиона.
Уменьшение незаконных вырубок
На фоне уменьшения легального рынка резко сократилось и количество незаконных вырубок. Только 34 случая незаконной заготовки новогодних деревьев зафиксировано по состоянию на начало декабря 2025 года. Треть от общего количества обнаружили в Харьковской области — 10 случаев. Всего в прошлом сезоне таких нарушений было 328.
Поделиться новостью
Также по теме
В Украине сокращается спрос на живые елки
В 2026 году в Украине будет запущен электронный чек для покупок
Рейтинг городов мира с самыми высокими зарплатами (инфографика)
✨С наступающими праздниками: обращение редакции к читателям Finance.ua
Когда страховая компания может предъявить регрессное требование
Как заверить подлинность подписи на документах