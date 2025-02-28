Минобороны получило IT-оборудование от Люксембурга и Нидерландов на 7,5 млн евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минобороны получило IT-оборудование от Люксембурга и Нидерландов на 7,5 млн евро

Казна и Политика
9
Минобороны получило IT-оборудование от Люксембурга и Нидерландов на 7,5 млн евро
Минобороны получило IT-оборудование от Люксембурга и Нидерландов на 7,5 млн евро
Министерство обороны Украины получило от IT-коалиции новую партию оборудования, финансируемого Нидерландами и Люксембургом. Общая стоимость помощи составляет 7,5 млн евро.
Об этом идет речь на сайте министерства.
Это уже второй транш помощи от IT-коалиции в 2025 году — в январе Украина получила оборудование на 3,3 млн евро. На этот раз в поставку вошли:
  • серверное и сетевое оборудование для центров обработки данных;
  • зарядные станции;
  • средства связи;
  • панели отображения информации.
Читайте также
«С этим оборудованием мы увеличим способности сил обороны, а также сможем быстрее внедрять цифровизацию в украинском войске», — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.
IT-коалиция является частью Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн») и поддерживает Вооруженные силы и Минобороны в сферах IT, связи и кибербезопасности. В ее состав входят 16 стран, среди которых Бельгия, Дания, Испания, Канада, Германия, Великобритания и Япония. Лидерами инициативы являются Эстония и Люксембург.
По материалам:
hromadske
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.