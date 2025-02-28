Минобороны получило IT-оборудование от Люксембурга и Нидерландов на 7,5 млн евро — Finance.ua

Минобороны получило IT-оборудование от Люксембурга и Нидерландов на 7,5 млн евро
Министерство обороны Украины получило от IT-коалиции новую партию оборудования, финансируемого Нидерландами и Люксембургом. Общая стоимость помощи составляет 7,5 млн евро.
Об этом идет речь на сайте министерства.
Это уже второй транш помощи от IT-коалиции в 2025 году — в январе Украина получила оборудование на 3,3 млн евро. На этот раз в поставку вошли:
- серверное и сетевое оборудование для центров обработки данных;
- зарядные станции;
- средства связи;
- панели отображения информации.
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«С этим оборудованием мы увеличим способности сил обороны, а также сможем быстрее внедрять цифровизацию в украинском войске», — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.
IT-коалиция является частью Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн») и поддерживает Вооруженные силы и Минобороны в сферах IT, связи и кибербезопасности. В ее состав входят 16 стран, среди которых Бельгия, Дания, Испания, Канада, Германия, Великобритания и Япония. Лидерами инициативы являются Эстония и Люксембург.
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