Минобороны отсудило более 3 миллионов евро у компании, которая поставила некачественные бронежилеты — Finance.ua
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Минобороны отсудило более 3 миллионов евро у компании, которая поставила некачественные бронежилеты

Казна и Политика
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Министерство обороны выиграло судебный иск в международном арбитраже на сумму более 3 миллионов евро за некачественные бронежилеты для ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Договор поставки бронежилетов был заключен с иностранным поставщиком в 2022 году для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины.
«Минобороны полностью выполнило свои обязательства по договору и своевременно оплатило стоимость товара. Однако поставщик несколько раз предлагал товар, не соответствующий условиям договора в отношении качества и согласованного образца.
Соответственно, Минобороны отказывалось от некачественного товара и заявило поставщику требование о возврате стоимости товара и оплате штрафных санкций", — отметило ведомство.
В марте этого года юридическая служба Минобороны подала иск в международный арбитраж о взыскании стоимости непоставленного товара, штрафных санкций и годовых процентов.
По результатам разбирательства, которое длилось около полугода, арбитражный трибунал принял решение о взыскании с иностранного поставщика в пользу Минобороны полной стоимости непоставленного товара, штрафных санкций и процентов годовых, итого на сумму более 3 миллионов евро, а также арбитражного сбора.
По материалам:
Економічна Правда
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