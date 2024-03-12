Министры финансов ЕС определились, кого поддерживают на должность главы МВФ — Finance.ua

Министры финансов ЕС определились, кого поддерживают на должность главы МВФ
Министры финансов Евросоюза поддерживают Кристалину Георгиеву на второй пятилетний срок в должности главы Международного валютного фонда (МВФ).
Об этом заявил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем журналистам в Брюсселе во вторник, передает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, поддержка была единодушна среди стран-членов ЕС.
«В прошлую пятницу Кристалина Георгиева выразила готовность возглавить МВФ на второй срок, если у нее будет достаточная поддержка среди членов. Сегодня я очень рад объявить, что все европейские государства-члены фактически выразили такую поддержку», — сказал он.
Текущий пятилетний срок полномочий Георгиевой истекает в сентябре.
Как пишет Bloomberg, решение выглядело вероятным уже после того, как финансовые руководители двух крупнейших экономик блока — Германии и Франции — выразили свою поддержку.
Справка Finance.ua:
- директор-распорядитель МВФ официально назначается Советом директоров учреждения, состоящим из 24 человек, которых избирают страны-члены;
- Георгиева возглавила Международный валютный фонд в 2019 году. До этого должность занимала Кристина Лагард;
- еоргиева — вторая женщина, возглавившая МВФ, и первый человек из страны с развивающейся рыночной экономикой.
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