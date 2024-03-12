Министры финансов ЕС определились, кого поддерживают на должность главы МВФ — Finance.ua

Министры финансов ЕС определились, кого поддерживают на должность главы МВФ Сегодня 14:16 — Мир

Министры финансов Евросоюза поддерживают Кристалину Георгиеву на второй пятилетний срок в должности главы Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом заявил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем журналистам в Брюсселе во вторник, передает Укринформ со ссылкой на Bloomberg

По его словам, поддержка была единодушна среди стран-членов ЕС.

«В прошлую пятницу Кристалина Георгиева выразила готовность возглавить МВФ на второй срок, если у нее будет достаточная поддержка среди членов. Сегодня я очень рад объявить, что все европейские государства-члены фактически выразили такую ​​поддержку», — сказал он.

Текущий пятилетний срок полномочий Георгиевой истекает в сентябре.

Как пишет Bloomberg, решение выглядело вероятным уже после того, как финансовые руководители двух крупнейших экономик блока — Германии и Франции — выразили свою поддержку.



Справка Finance.ua:

директор-распорядитель МВФ официально назначается Советом директоров учреждения, состоящим из 24 человек, которых избирают страны-члены;



Георгиева возглавила Международный валютный фонд в 2019 году. До этого должность занимала Кристина Лагард;



еоргиева — вторая женщина, возглавившая МВФ, и первый человек из страны с развивающейся рыночной экономикой.



Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.