Министры финансов ЕС одобрили макрофин Украине на 5 млрд евро — Finance.ua
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Министры финансов ЕС одобрили макрофин Украине на 5 млрд евро

Казна и Политика
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Министры финансов ЕС одобрили макрофин Украине на 5 млрд евро
Министры финансов ЕС одобрили макрофин Украине на 5 млрд евро
Министры финансов Европейского Союза в пятницу поддержали предоставление Украине макрофинансовой помощи в виде кредита в размере 5 миллиардов евро, чтобы помочь ей поддерживать работу школ, больниц и других государственных учреждений, на фоне того, как она борется с вторжением в рф.
Об этом сообщило министерство финансов Чехии, пишет Reuters.
Министр финансов Чехии Збинек Станюра, который в пятницу принимал министров финансов ЕС в Праге, заявил в своем заявлении, что на предстоящих встречах решат, как остальные 3 миллиарда евро в пакете могут быть поделены на кредиты или гранты.
Кредит, обеспеченный гарантиями стран-членов ЕС, является частью общего пакета в 9 миллиардов евро, о котором было объявлено в мае.

Справка Finance.ua:

  • Украина уже получила первый транш нового пакета макрофинансовой помощи ЕС — объемом 1 млрд евро, двумя частями в 500 миллионов 1 и 2 августа;
  • 5 августа в Еврокомиссии указали, что продолжаются «технические работы» для предоставления Украине остального из нового пакета макрофинансовой помощи;
  • после этого появилась информация, что новый проект предложения Еврокомиссии предусматривает предоставление Украине финансовой помощи в размере 8 миллиардов евро путем сочетания грантов и ссуд. И что новый проект предложения появился после того, как Германия отказалась предоставить гарантии кредитов Украине на сумму до 9 миллиардов евро. Берлин утверждал, что гранты лучше подходят для помощи Киеву, у которого и так есть большие долги, и указал на свой собственный грант в 1 миллиард евро. Такая позиция заставила Италию и Францию, которые также оказали помощь, тоже поднять вопрос.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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