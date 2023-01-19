Министры финансов ЕС обнародовали заявление по цифровому евро — Finance.ua

Министры финансов ЕС обнародовали заявление по цифровому евро Сегодня 17:45 — Криптовалюта

Министры финансов ЕС обнародовали заявление по цифровому евро

Министры финансов стран еврозоны обсудили процесс потенциального введения цифрового евро.

Члены так называемой Еврогруппы подчеркнули , что введение цифрового евро требует решений, которые следует обсуждать и принимать на политическом уровне. Создание актива требует соответствующей правовой базы с привлечением Европейского парламента и Совета ЕС на основе предложения Еврокомиссии.

Согласно заявлению, цифровой евро должен:

дополнить, а не заменить наличные деньги;

быть безопасным и устойчивым; обеспечивать высокий уровень конфиденциальности;

выступать как простой и удобный в использовании и широко доступный общественности инструмент.

CBDC может играть ключевую роль во все более цифровизируемой экономике, отметили члены Еврогруппы.

Они также считают, что актив должен предотвратить отмывание денег, уклонение от налогов и обеспечить соблюдение санкций.

Еврогруппа поддержала исследование работы CBDC в оффлайне. Ее члены также отметили необходимость ограничить «потенциальные риски для финансовой стабильности, например, путем установления лимитов и ограничений» по использованию цифрового евро.

Техническая база актива должна основываться на опыте государственных и частных участников и опираться на европейскую инфраструктуру, говорится в заявлении.

Совместимость с другими CBDC должна быть важной особенностью цифрового евро, в частности, для межвалютных операций, отметили члены Еврогруппы.

Окончательное решение о выпуске цифрового евро до сих пор не принято. Результаты исследования реализации актива будут пересмотрены осенью 2023 года.

Презентация ЕЦБ по цифровому евро

Напомним, в декабре Еврокомиссия предложила новые правила налоговой отчетности для всех поставщиков, связанных с криптовалютами услуг, обслуживающих клиентов из ЕС. Предполагается, что компании обяжут отчитываться перед налоговыми органами о транзакциях европейских пользователей.

Forklog По материалам:

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