Министры финансов ЕС обнародовали заявление по цифровому евро — Finance.ua
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Министры финансов ЕС обнародовали заявление по цифровому евро

Криптовалюта
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Министры финансов ЕС обнародовали заявление по цифровому евро
Министры финансов ЕС обнародовали заявление по цифровому евро
Министры финансов стран еврозоны обсудили процесс потенциального введения цифрового евро.
Члены так называемой Еврогруппы подчеркнули, что введение цифрового евро требует решений, которые следует обсуждать и принимать на политическом уровне. Создание актива требует соответствующей правовой базы с привлечением Европейского парламента и Совета ЕС на основе предложения Еврокомиссии.
Согласно заявлению, цифровой евро должен:
  • дополнить, а не заменить наличные деньги;
  • быть безопасным и устойчивым; обеспечивать высокий уровень конфиденциальности;
  • выступать как простой и удобный в использовании и широко доступный общественности инструмент.
CBDC может играть ключевую роль во все более цифровизируемой экономике, отметили члены Еврогруппы.
Они также считают, что актив должен предотвратить отмывание денег, уклонение от налогов и обеспечить соблюдение санкций.

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Еврогруппа поддержала исследование работы CBDC в оффлайне. Ее члены также отметили необходимость ограничить «потенциальные риски для финансовой стабильности, например, путем установления лимитов и ограничений» по использованию цифрового евро.
Техническая база актива должна основываться на опыте государственных и частных участников и опираться на европейскую инфраструктуру, говорится в заявлении.
Совместимость с другими CBDC должна быть важной особенностью цифрового евро, в частности, для межвалютных операций, отметили члены Еврогруппы.
Окончательное решение о выпуске цифрового евро до сих пор не принято. Результаты исследования реализации актива будут пересмотрены осенью 2023 года.
Презентация ЕЦБ по&nbsp;цифровому евро
Презентация ЕЦБ по цифровому евро
Напомним, в декабре Еврокомиссия предложила новые правила налоговой отчетности для всех поставщиков, связанных с криптовалютами услуг, обслуживающих клиентов из ЕС. Предполагается, что компании обяжут отчитываться перед налоговыми органами о транзакциях европейских пользователей.

Цифровой евро: как Европа готовится к запуску официальной криптовалюты 🧐

По материалам:
Forklog
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