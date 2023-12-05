Министр соцполитики рассказала, как вернуть украинцев из-за рубежа — Finance.ua

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Министр соцполитики рассказала, как вернуть украинцев из-за рубежа

Казна и Политика
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Министр соцполитики рассказала, как вернуть украинцев из-за рубежа
Министр соцполитики рассказала, как вернуть украинцев из-за рубежа
Министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью «Espreso» заявила, что возвращение граждан из-за рубежа требует комплексного решения, поскольку людям нужны не только разминирование и армия, но и работа и жилье.
«Со своей стороны мы хотим, чтобы вернулось как можно больше людей. И решение здесь может быть только комплексным, потому что людям нужна не только безопасность, не только сильная армия и разминирование, но жилье и работа. Разумеется, нужны социальные сервисы, потому что нужна реинтеграция», — подчеркнула министр.
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Жолнович добавила, что по возвращении из-за рубежа украинцы встретятся с обученными социальными работниками, которые встретят, проведут и помогут им адаптироваться. Она также выразила надежду на то, что изменения с социальными услугами станут для граждан «приятным сюрпризом».
По мнению Оксаны Жолнович, одной из причин, по которой украинцы будут вынуждены вернуться домой, является сокращение социальных выплат за рубежом.
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«Это не пожизненная поддержка. Соцвыплаты заканчиваются, и дальше нужно работать. Мы уже видим, что из Польши очень много людей либо возвращаются, либо едут в другие страны, потому что в Польше эта поддержка фактически прекратилась», — отметила министр.
Она добавила, что в других странах также начнется сокращение соцвыплат для украинцев, в результате чего часть граждан вернется домой.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

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