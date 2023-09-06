Министр образования высказался об отмене отсрочки от мобилизации некоторым студентам — Finance.ua

Министр образования высказался об отмене отсрочки от мобилизации некоторым студентам Сегодня 20:20 — Мир

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отреагировал на планы депутатов упразднить отсрочку от мобилизации определенной категории студентов. По его мнению, образование ни в коем случае не должно быть имитацией и лазейкой.

«Вместо этого образование, а тем более высшее образование, должно быть об осознанном выборе и процессе получения. Учиться никогда не поздно, впрочем, поступление в университет не должно становиться формальностью только для получения каких-либо преимуществ и бонусов», — написал министр в Facebook.

По его словам, сейчас наблюдается тенденция, когда люди используют поступление в университеты как легальный, но все же нечестный способ избежать мобилизации.

Следовательно, количество студентов-мужчин старше 25 лет в 2022 году увеличилось на 55 тысяч по сравнению с 2021, в том числе на 33 тысяч на магистерском уровне. По мнению Лисового, такие лазейки порождают явление фиктивного обучения, что негативно влияет на качество образования.

Он подчеркнул, что законопроект, ныне зарегистрированный в Верховной Раде, имеет целью урегулировать этот вопрос. Министр подчеркнул, что право на образование — гарантировано Конституцией Украины, поэтому все желающие и дальше смогут его реализовывать.

«В то же время в Конституции указано, что защита Украины, ее независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан. Искать лазейки для якобы реализации одного права и для уклонения от исполнения долга — не о честности и не о достоинстве», — добавил Лисовой.

УНІАН По материалам:

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