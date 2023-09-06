Министр образования высказался об отмене отсрочки от мобилизации некоторым студентам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Министр образования высказался об отмене отсрочки от мобилизации некоторым студентам

Мир
42
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отреагировал на планы депутатов упразднить отсрочку от мобилизации определенной категории студентов. По его мнению, образование ни в коем случае не должно быть имитацией и лазейкой.
«Вместо этого образование, а тем более высшее образование, должно быть об осознанном выборе и процессе получения. Учиться никогда не поздно, впрочем, поступление в университет не должно становиться формальностью только для получения каких-либо преимуществ и бонусов», — написал министр в Facebook.
По его словам, сейчас наблюдается тенденция, когда люди используют поступление в университеты как легальный, но все же нечестный способ избежать мобилизации.
Следовательно, количество студентов-мужчин старше 25 лет в 2022 году увеличилось на 55 тысяч по сравнению с 2021, в том числе на 33 тысяч на магистерском уровне. По мнению Лисового, такие лазейки порождают явление фиктивного обучения, что негативно влияет на качество образования.
Место для вашей рекламы
Он подчеркнул, что законопроект, ныне зарегистрированный в Верховной Раде, имеет целью урегулировать этот вопрос. Министр подчеркнул, что право на образование — гарантировано Конституцией Украины, поэтому все желающие и дальше смогут его реализовывать.
«В то же время в Конституции указано, что защита Украины, ее независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан. Искать лазейки для якобы реализации одного права и для уклонения от исполнения долга — не о честности и не о достоинстве», — добавил Лисовой.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.