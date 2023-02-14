Министр обороны Эстонии: союзники планируют 100 млрд евро помощи Украине в 2023 году — Finance.ua

Министр обороны Эстонии: союзники планируют 100 млрд евро помощи Украине в 2023 году Вчера 12:44 — Казна и Политика

Министр обороны Эстонии: союзники планируют 100 млрд евро помощи Украине в 2023 году

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что западные союзники Украины должны в 2023 году в целом предоставить 100 миллиардов евро военной и сопутствующей помощи.

Об этом Певкур сказал перед встречей министров обороны НАТО во вторник.

«Мы пытаемся помочь Украине, выделив сообща примерно 100 миллиардов евро в этом году. Это должно быть нашей целью, потому что сейчас это число меньше. Но если брать долю Эстонии, то это лишь одна пятая нашего ВВП, потому что Эстония уже предоставила примерно 400 миллионов евро (военной помощи), что составляет 1,1% нашего ВВП», — отметил министр.

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«Если взять все страны Контактной группы по вопросам обороны Украины... наш общий ВВП — около 50 триллионов, а может даже больше. И если взять 1% этой суммы, это будет где-то 500 миллиардов», — добавил Певкур и сказал, что будет призывать коллег на встрече увеличить военную помощь Украине.

По словам главы эстонского Минобороны, он выступает за более активное внедрение совместных закупок оружия на уровне Европейского Союза.

«Хотелось бы, чтобы мы перешли к совместной закупке оружия. Мы хотели бы, чтобы ЕС совместно купил по крайней мере миллион снарядов для Украины. Это очень важно для того, чтобы поддерживать их боеспособность», — отметил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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