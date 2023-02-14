Министр обороны Эстонии: союзники планируют 100 млрд евро помощи Украине в 2023 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Министр обороны Эстонии: союзники планируют 100 млрд евро помощи Украине в 2023 году

Казна и Политика
157
Министр обороны Эстонии: союзники планируют 100 млрд евро помощи Украине в 2023 году
Министр обороны Эстонии: союзники планируют 100 млрд евро помощи Украине в 2023 году
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что западные союзники Украины должны в 2023 году в целом предоставить 100 миллиардов евро военной и сопутствующей помощи.
Об этом Певкур сказал перед встречей министров обороны НАТО во вторник.
«Мы пытаемся помочь Украине, выделив сообща примерно 100 миллиардов евро в этом году. Это должно быть нашей целью, потому что сейчас это число меньше. Но если брать долю Эстонии, то это лишь одна пятая нашего ВВП, потому что Эстония уже предоставила примерно 400 миллионов евро (военной помощи), что составляет 1,1% нашего ВВП», — отметил министр.
Читайте также
«Если взять все страны Контактной группы по вопросам обороны Украины... наш общий ВВП — около 50 триллионов, а может даже больше. И если взять 1% этой суммы, это будет где-то 500 миллиардов», — добавил Певкур и сказал, что будет призывать коллег на встрече увеличить военную помощь Украине.
Место для вашей рекламы
По словам главы эстонского Минобороны, он выступает за более активное внедрение совместных закупок оружия на уровне Европейского Союза.
«Хотелось бы, чтобы мы перешли к совместной закупке оружия. Мы хотели бы, чтобы ЕС совместно купил по крайней мере миллион снарядов для Украины. Это очень важно для того, чтобы поддерживать их боеспособность», — отметил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.