Министр обороны Эстонии призвал инвестировать в военную промышленность Украины — Finance.ua

Министр обороны Эстонии призвал инвестировать в военную промышленность Украины Сегодня 12:35

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, выступая на полях Галифаксского международного форума по безопасности, призвал инвестировать в украинскую военную промышленность.

Об этом сообщает The Hill

Певкур призвал к новому толчку в финансировании Украины в собственное военное производство, отметив, что «украинцы производят за год в шесть-семь раз больше гаубиц, чем производится, например, во Франции».

«Их промышленность действительно наращивает производство. Она способна производить военную технику на сумму около 30 миллиардов долларов в год, но сейчас может потратить всего 15. Это значит, что украинская промышленность имеет вдвое больше возможностей. Поэтому, когда вам нечего дать из собственных запасов, дайте им деньги — это простое послание».

Певкур сказал, что неожиданное вторжение Украины в Курскую область россии в августе было упущенной возможностью увеличить поддержку Киева.

«Во время Курского контрнаступления был огромный импульс в этой войне, но тогда у украинцев не было достаточно оборудования и огневой мощи, чтобы продвинуться еще дальше», — сказал он.

Економічна Правда По материалам:

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