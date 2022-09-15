Министр объяснила, что будет с пенсиями в Украине из-за «военного» госбюджета — Finance.ua

Министр объяснила, что будет с пенсиями в Украине из-за «военного» госбюджета Сегодня 16:03 — Казна и Политика

Правительство планирует сократить расходы на Минсоцполитики — в следующем году бюджет ведомства будет сокращен на 20 млрд грн. Изменения зафиксированы в проекте бюджета на 2023 год.

Как говорится в сюжете «Завтрака с 1+1», сокращение бюджета Минсоцполитики планируется за счет уменьшения дотаций Пенсионного фонда. Министр социальной политики Оксана Жолнович объяснила, что же будет с пенсиями.

Она подчеркнула, что бюджет на 2023 год — военный, половина расходов будет идти на оборону. Вместе с тем, практически 35% бюджета — расходы на социальную сферу. Но, несмотря на это, пенсии никто не будет уменьшать.

«Пенсии точно не уменьшатся, это не заложено в бюджет. Заложено увеличение роста собственных доходов Пенсионного фонда, мы рассчитываем на их увеличение... Никакие пенсионные выплаты не уменьшатся. Они немного возрастут из-за того, что в декабре будет повышен прожиточный минимум», — подчеркнула министр.

По ее словам, полная индексация пенсий запланирована в марте, ближе к этому сроку будет произведен расчет с учетом инфляции.

Также Жолнович подчеркнула, что выплаты для временно выехавших за границу украинских пенсионеров и получивших статус ищущих убежища, от Украины не прекращаются.

По словам министра финансов Сергея Марченко, правительство заложило на пенсии 233 миллиарда гривен. Их выплата предусматривается в полном объеме и бюджет Пенсионного фонда вырастет на 70 миллиардов гривен.

Марченко также добавил, что в 2023 г. предусмотрена индексация пенсий.

«Предполагаются средства на индексацию пенсий. Я не готов сказать ритмичность, как это будет осуществляться, — решение будет приниматься в феврале-марте следующего года», — пояснил он.

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УНІАН По материалам:

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