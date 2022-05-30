Министр Кубраков рассказал о главных трудностях для восстановления мостов в Украине — Finance.ua
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Министр Кубраков рассказал о главных трудностях для восстановления мостов в Украине

Сегодня 18:32Казна и Политика
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Министр Кубраков рассказал о главных трудностях для восстановления мостов в УкраинеМинистр Кубраков рассказал о главных трудностях для восстановления мостов в Украине
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью zeit.de рассказал о количестве разрушенных мостов в результате российского вторжения.
«Разрушены около 300 автомобильных мостов и 50 железнодорожных, следовательно, не менее 350 мостов сломаны. Самые большие и важные мосты были повреждены российской армией», — заявил Кубраков.
Министр добавил, что там, где только можем, строятся временные мосты. Однако эти мосты обычно не могут использоваться грузовиками.
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«Риск повторного нападения все еще очень высок. Так будет, пока у власти в россии будет режим», — считает Кубраков. Но Украина не может ждать смены российских властей, поэтому сейчас нужно отстраивать инфраструктуру. Это позволит запустить экономику. «Сейчас мы отстроили около 50 мостов, все временные», — рассказал министр.
По его подсчетам, для полного восстановления инфраструктуры требуется два года с момента окончания боевых действий.
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«Но только при условии, что у нас есть финансовые ресурсы и достаточно строительных компаний и работников», — уточнил Александр Кубраков. Восстановление разрушенных зданий, школ и больниц займет больше времени.
По словам министра инфраструктуры, есть сложности не только с финансированием, но и со строительными материалами, особенно металлопрокатом.
«Вся сталь для наших мостов шла из Мариуполя. Теперь мы должны попытаться импортировать ее из других стран», — рассказал министр.
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Напомним, что в Мариуполе расположены два больших металлургических комбината — Азовсталь и ММК им. Ильича. На их мощностях производили плоский стальной прокат, который использовался в том числе для строительства инфраструктурных объектов.
Производственные мощности Азовстали практически уничтожены. Информация о состоянии ММК им. Ильича ограничена.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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