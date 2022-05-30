Министр Кубраков рассказал о главных трудностях для восстановления мостов в Украине — Finance.ua

«Риск повторного нападения все еще очень высок. Так будет, пока у власти в россии будет режим», — считает Кубраков. Но Украина не может ждать смены российских властей, поэтому сейчас нужно отстраивать инфраструктуру. Это позволит запустить экономику. «Сейчас мы отстроили около 50 мостов, все временные», — рассказал министр.
По его подсчетам, для полного восстановления инфраструктуры требуется два года с момента окончания боевых действий.
«Но только при условии, что у нас есть финансовые ресурсы и достаточно строительных компаний и работников», — уточнил Александр Кубраков. Восстановление разрушенных зданий, школ и больниц займет больше времени.
По словам министра инфраструктуры, есть сложности не только с финансированием, но и со строительными материалами, особенно металлопрокатом.
«Вся сталь для наших мостов шла из Мариуполя. Теперь мы должны попытаться импортировать ее из других стран», — рассказал министр.
Напомним, что в Мариуполе расположены два больших металлургических комбината — Азовсталь и ММК им. Ильича. На их мощностях производили плоский стальной прокат, который использовался в том числе для строительства инфраструктурных объектов.
Производственные мощности Азовстали практически уничтожены. Информация о состоянии ММК им. Ильича ограничена.