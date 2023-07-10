Министр финансов США прокомментировала планы стран БРИКС ввести новую валюту — Finance.ua

Министр финансов США прокомментировала планы стран БРИКС ввести новую валюту
Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен считает, что доллар США останется доминирующей валютой в международной торговле, и альтернативы в обозримом будущем не будет.
Об этом она заявила на пресс-конференции в посольстве Соединенных Штатов в Пекине, завершая свой визит в КНР, передает Reuters.
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Отвечая на вопрос о планах стран БРИКС — Бразилии, Индии, россии и Китая — ввести новую валюту, Еллен сказала, что ожидает, что доллар США останется доминирующей валютой в международной торговле.
«Все известные мне данные показывают, что доллар США используется в подавляющем большинстве международных (торговых. — Ред.) операций, около 90 процентов, и я не думаю, что существует альтернатива, которая могла бы изменить это в обозримом будущем», — сказала Еллен.
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