Министр финансов США прокомментировала планы стран БРИКС ввести новую валюту — Finance.ua
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Министр финансов США прокомментировала планы стран БРИКС ввести новую валюту

Валюта
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Министр финансов США прокомментировала планы стран БРИКС ввести новую валюту
Министр финансов США прокомментировала планы стран БРИКС ввести новую валюту
Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен считает, что доллар США останется доминирующей валютой в международной торговле, и альтернативы в обозримом будущем не будет.
Об этом она заявила на пресс-конференции в посольстве Соединенных Штатов в Пекине, завершая свой визит в КНР, передает Reuters.
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Отвечая на вопрос о планах стран БРИКС — Бразилии, Индии, россии и Китая — ввести новую валюту, Еллен сказала, что ожидает, что доллар США останется доминирующей валютой в международной торговле.
«Все известные мне данные показывают, что доллар США используется в подавляющем большинстве международных (торговых. — Ред.) операций, около 90 процентов, и я не думаю, что существует альтернатива, которая могла бы изменить это в обозримом будущем», — сказала Еллен.

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По материалам:
Укрінформ
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