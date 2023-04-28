Министерство энергетики планирует строительство новых ЛЭП — Finance.ua

Министерство энергетики планирует строительство новых ЛЭП Сегодня 23:36 — Энергетика

Министерство энергетики планирует строительство новых ЛЭП

Украина планирует увеличить мощность электрических сетей межгосударственных связей до 6 ГВт к 2030 году, в частности благодаря строительству новых линий электропередач с Польшей и Румынией.

Об этом заявил замминистра энергетики Ярослав Демченков.

«Мы стремимся увеличить объем экспорта и импорта электроэнергии между странами — членами ЕС и Украиной. Завершается строительство ЛЭП „Хмельницкая АЭС — Жешув“. Планируем строительство новых линий, расширять энергетические коридоры, которые усилят возможности экспорта и импорта», — отметил замминистра.

Демченков подчеркнул, что в долгосрочной перспективе Украина планирует увеличить мощность межгосударственных связей до 6 ГВт до 2030 года.

Такие трансграничные проекты развития электрических сетей следует рассматривать как проекты совместного интереса Инициативы трех морей в трансъевропейских сетях. Среди приоритетных проектов — строительство ЛЭП между Украиной и Польшей, а также другой линии между Украиной и Румынией.

Економічна Правда По материалам:

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