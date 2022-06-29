Мининфраструктуры поддержало повышение тарифов Укрзализныци на 70% на все группы грузов — Finance.ua

Мининфраструктуры поддержало повышение тарифов Укрзализныци на 70% на все группы грузов Сегодня 10:48 — Казна и Политика

Министерство инфраструктуры поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По словам Кубракова, с начала полномасштабной агрессии грузовые перевозки — ключевой источник прибыли АО «Укрзализныця», сократились на 65,3%, почти 6 300 км путей были разрушены врагом. В то же время железнодорожники безвозмездно эвакуировали 3,7 млн пассажиров, перевезли около десятки тысяч тонн гуманитарной помощи.

«Государство субсидирует „Укрзалізницю“ для того, чтобы он мог продолжать выполнять свои гуманитарные и оборонные функции. С начала войны на счета компании было направлено 10 млрд грн. Ежемесячные расходы предприятия достигают более 7 млрд грн, это учитывая, что с марта компания уменьшила операционные расходы на 30%. Но чисто государственной поддержки уже недостаточно», — отметил министр.

Он подчеркнул, что в компании увеличиваются затраты на восстановление железнодорожной инфраструктуры, на энергоносители и горюче-смазочные материалы, что ставит под угрозу ее стабильное функционирование.

«Министерство инфраструктуры поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов. Даже при повышении, украинские тарифы остаются ниже, чем в государствах ЕС. Благодаря индексации финансовое состояние „Укрзализныци“ будет стабилизировано», — подчеркнул Кубраков.

Как сообщалось, АО «Укрзализныця» с начала полномасштабного российского вторжения перевезло более 100 тыс. тонн гуманитарных грузов в пассажирских, грузовых вагонах и контейнерах.

Укрінформ По материалам:

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