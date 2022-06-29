Мининфраструктуры поддержало повышение тарифов Укрзализныци на 70% на все группы грузов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мининфраструктуры поддержало повышение тарифов Укрзализныци на 70% на все группы грузов

Казна и Политика
41
Министерство инфраструктуры поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов.
Об этом сообщил в Фейсбуке министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
По словам Кубракова, с начала полномасштабной агрессии грузовые перевозки — ключевой источник прибыли АО «Укрзализныця», сократились на 65,3%, почти 6 300 км путей были разрушены врагом. В то же время железнодорожники безвозмездно эвакуировали 3,7 млн пассажиров, перевезли около десятки тысяч тонн гуманитарной помощи.
«Государство субсидирует „Укрзалізницю“ для того, чтобы он мог продолжать выполнять свои гуманитарные и оборонные функции. С начала войны на счета компании было направлено 10 млрд грн. Ежемесячные расходы предприятия достигают более 7 млрд грн, это учитывая, что с марта компания уменьшила операционные расходы на 30%. Но чисто государственной поддержки уже недостаточно», — отметил министр.
Он подчеркнул, что в компании увеличиваются затраты на восстановление железнодорожной инфраструктуры, на энергоносители и горюче-смазочные материалы, что ставит под угрозу ее стабильное функционирование.
«Министерство инфраструктуры поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов. Даже при повышении, украинские тарифы остаются ниже, чем в государствах ЕС. Благодаря индексации финансовое состояние „Укрзализныци“ будет стабилизировано», — подчеркнул Кубраков.
Как сообщалось, АО «Укрзализныця» с начала полномасштабного российского вторжения перевезло более 100 тыс. тонн гуманитарных грузов в пассажирских, грузовых вагонах и контейнерах.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.