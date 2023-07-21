Минимальная зарплата в странах Европы в 2023 году — Finance.ua

Минимальная зарплата в странах Европы в 2023 году
Если вы не владеете языком страны, в которую переехали или планируете переехать, шансов найти работу на «среднюю» зарплату обычно меньше.
Устроиться по специальности иностранцам в странах Европы далеко не просто. Например, если вы всю жизнь работали юристом, то после переезда во Францию или Германию вам нужно сначала изучить местное законодательство и язык, пройти переквалификацию, овладеть языком. Дипломы врачей, которые выдали не в ЕС, также требуют прохождения повторных экзаменов и переквалификаций.
Поэтому многие мигранты работают на работах не по своей основной специальности и чаще получают зарплату, близкую к минимальной. О том, какую минимальную зарплату можно получить в странах Европы — рассказываем дальше.
По последним данным Eurofound, по уровню минимальной заработной платы европейские страны можно условно разделить на 3 группы:
- в группу 1 входят страны, где месячная зарплата колеблется от 399 евро до 840 евро (в эту группу входит Польша);
- во 2-й группе зарабатывают от 887 до 1304 евро в месяц,
- а в странах 3-й группы можно получить более 1700 евро в месяц.
Минимальные зарплаты в странах ЕС порой очень разнятся. Разница между минимальными ставками иногда даже превышает 1000 евро. Самая высокая минимальная зарплата в Европе почти в 7 раз превышает самую низкую (Болгария — 399 евро, Люксембург — 2387 евро).
Ресурс Europa Jobs приводит минимальные ставки, применяемые в некоторых европейских странах в 2023 году. Уровень минимальных зарплат может изменяться в сторону увеличения, если такое решение принимается в той или иной стране.
Минимальная зарплата 1 группы:
- Болгария: 399 евро
- Венгрия: 579 евро
- Румыния: 606 евро
- Латвия: 620 евро
- Хорватия: 700 евро
- Словакия: 700 евро
- Чехия: 717 евро
- Эстония: 725 евро
- Польша: 746 евро
- Мальта: 835 евро
- Литва: 840 евро
Минимальная зарплата 2 группы:
- Португалия: 887 евро
- Испания: 1167 евро
- Словения: 1304 евро
Минимальная зарплата 3 группы:
- Франция: 1709 евро
- Ирландия: 1910 евро
- Нидерланды: 1934 евро
- Бельгия: 1955 евро
- Германия: 1981 евро
- Люксембург 2387 евро
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