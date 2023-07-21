Минимальная зарплата в странах Европы в 2023 году — Finance.ua
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Минимальная зарплата в странах Европы в 2023 году

Личные финансы
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Минимальная зарплата в странах Европы в 2023 году
Минимальная зарплата в странах Европы в 2023 году
Если вы не владеете языком страны, в которую переехали или планируете переехать, шансов найти работу на «среднюю» зарплату обычно меньше.
Устроиться по специальности иностранцам в странах Европы далеко не просто. Например, если вы всю жизнь работали юристом, то после переезда во Францию ​​или Германию вам нужно сначала изучить местное законодательство и язык, пройти переквалификацию, овладеть языком. Дипломы врачей, которые выдали не в ЕС, также требуют прохождения повторных экзаменов и переквалификаций.
Поэтому многие мигранты работают на работах не по своей основной специальности и чаще получают зарплату, близкую к минимальной. О том, какую минимальную зарплату можно получить в странах Европы — рассказываем дальше.
По последним данным Eurofound, по уровню минимальной заработной платы европейские страны можно условно разделить на 3 группы:
  • в группу 1 входят страны, где месячная зарплата колеблется от 399 евро до 840 евро (в эту группу входит Польша);
  • во 2-й группе зарабатывают от 887 до 1304 евро в месяц,
  • а в странах 3-й группы можно получить более 1700 евро в месяц.
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Минимальные зарплаты в странах ЕС порой очень разнятся. Разница между минимальными ставками иногда даже превышает 1000 евро. Самая высокая минимальная зарплата в Европе почти в 7 раз превышает самую низкую (Болгария — 399 евро, Люксембург — 2387 евро).
Ресурс Europa Jobs приводит минимальные ставки, применяемые в некоторых европейских странах в 2023 году. Уровень минимальных зарплат может изменяться в сторону увеличения, если такое решение принимается в той или иной стране.

Минимальная зарплата 1 группы:

  • Болгария: 399 евро
  • Венгрия: 579 евро
  • Румыния: 606 евро
  • Латвия: 620 евро
  • Хорватия: 700 евро
  • Словакия: 700 евро
  • Чехия: 717 евро
  • Эстония: 725 евро
  • Польша: 746 евро
  • Мальта: 835 евро
  • Литва: 840 евро

Минимальная зарплата 2 группы:

  • Португалия: 887 евро
  • Испания: 1167 евро
  • Словения: 1304 евро

Минимальная зарплата 3 группы:

  • Франция: 1709 евро
  • Ирландия: 1910 евро
  • Нидерланды: 1934 евро
  • Бельгия: 1955 евро
  • Германия: 1981 евро
  • Люксембург 2387 евро
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По материалам:
РБК-Україна
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