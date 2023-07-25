Миниатюрный Citroen Ami получит спортивную версию — Finance.ua

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Миниатюрный Citroen Ami получит спортивную версию

Технологии&Авто
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Миниатюрный Citroen Ami получит спортивную версию
Миниатюрный Citroen Ami получит спортивную версию
Линейку Citroen Ami ждет расширение. Компактный городской электромобиль скоро обзаведется более мощной заряженной версией. Об этом стало известно журналистам французского сайта L’Argus.
Источники в концерне Stellantis сообщили, что спортивный электромобиль Citroen Ami находится на начальном этапе разработки, и пока сложно сказать, когда именно он появится. Основными конкурентами модели называют новый Renault Mobilize Duo и будущий Seat Minimo.
Миниатюрный Citroen Ami получит спортивную версию
Впрочем, характеристики Citroen Ami уже стали известны. Ожидается, что мощность двигателя увеличат с 8 до 20 л. с. Максимальная скорость вырастет до 80 км/ч (в стандартной версии она ограничена на 45 км/ч), однако управлять электрокаром без прав во Франции и ряде других стран ЕС уже не получится.
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Пока неизвестно, будут ли доработаны ходовая и тормоз Ami, однако есть информация о батарее электромобиля. Ее емкость вырастет до 10 кВт∙ч, что увеличит запас хода Citroen Ami почти вдвое — с 75 до 140 км.
В L’argus сообщают, что инженеры Stellantis также экспериментируют с родственником Citroen Ami — Opel Rocks-extreme. Яркий концепт-кар оснастили 34-сильным мотором, позволяющим ему развить 90 км/ч.
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По материалам:
Фокус
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