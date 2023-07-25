Миниатюрный Citroen Ami получит спортивную версию — Finance.ua

Миниатюрный Citroen Ami получит спортивную версию 25.07.2023, 01:22 — Технологии&Авто

Миниатюрный Citroen Ami получит спортивную версию

Линейку Citroen Ami ждет расширение. Компактный городской электромобиль скоро обзаведется более мощной заряженной версией. Об этом стало известно журналистам французского сайта L’Argus.

Источники в концерне Stellantis сообщили, что спортивный электромобиль Citroen Ami находится на начальном этапе разработки, и пока сложно сказать, когда именно он появится. Основными конкурентами модели называют новый Renault Mobilize Duo и будущий Seat Minimo.

Впрочем, характеристики Citroen Ami уже стали известны. Ожидается, что мощность двигателя увеличат с 8 до 20 л. с. Максимальная скорость вырастет до 80 км/ч (в стандартной версии она ограничена на 45 км/ч), однако управлять электрокаром без прав во Франции и ряде других стран ЕС уже не получится.

Пока неизвестно, будут ли доработаны ходовая и тормоз Ami, однако есть информация о батарее электромобиля. Ее емкость вырастет до 10 кВт∙ч, что увеличит запас хода Citroen Ami почти вдвое — с 75 до 140 км.

В L’argus сообщают, что инженеры Stellantis также экспериментируют с родственником Citroen Ami — Opel Rocks-extreme. Яркий концепт-кар оснастили 34-сильным мотором, позволяющим ему развить 90 км/ч.

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Фокус По материалам:

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