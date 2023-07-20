Салон, как у Tesla: опубликованы официальные снимки нового Mini 2024 (фото) — Finance.ua
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Салон, как у Tesla: опубликованы официальные снимки нового Mini 2024 (фото)

Технологии&Авто
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Салон, как у Tesla: опубликованы официальные снимки нового Mini 2024 (фото)
Салон, как у Tesla: опубликованы официальные снимки нового Mini 2024 (фото)
В BMW Group продолжают вскрывать подробности нового Mini. В этот раз опубликовали фото салона модели следующего поколения. Они появились на официальном сайте автопроизводителя.
Салон Mini выполнен в знакомой стилистике — руль и переключатели выглядят знакомо. В то же время компоновка салона претерпела изменения.
Дело в том, что у Mini 2024 отсутствует щиток приборов. Их показания проецируются на лобовое стекло, а также выведены на круглый центральный дисплей мультимедиа (как у Tesla Model 3 и Model Y). Часть кнопок стали сенсорными.
Салон, как у Tesla: опубликованы официальные снимки нового Mini 2024 (фото)
На фото изображен салон электрической версии Mini, хотя в бензиновом варианте отличия будут минимальными.
Напомним, что внешний вид Mini 2024 года ранее уже рассекретили. Хэтчбек сохранит фирменный силуэт и большие круглые фары.
Салон, как у Tesla: опубликованы официальные снимки нового Mini 2024 (фото)
Новый Mini поступит в продажу с весны 2024 года. Пока известны характеристики только электрических его модификаций. Базовая версия Cooper E оснащена 184-сильным мотором и батареей емкостью 40 кВт∙ч, а ее запас хода составит около 300 км.
Топовый электромобиль Mini Cooper SE 218-сильный и получит батарею на 52 кВт∙ч, что позволяет проехать около 400 км без подзарядки.
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
Фокус
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