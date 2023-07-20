Салон, как у Tesla: опубликованы официальные снимки нового Mini 2024 (фото) — Finance.ua

Салон, как у Tesla: опубликованы официальные снимки нового Mini 2024 (фото) Сегодня 22:46 — Технологии&Авто

Салон, как у Tesla: опубликованы официальные снимки нового Mini 2024 (фото)

В BMW Group продолжают вскрывать подробности нового Mini. В этот раз опубликовали фото салона модели следующего поколения. Они появились на официальном сайте автопроизводителя.

Салон Mini выполнен в знакомой стилистике — руль и переключатели выглядят знакомо. В то же время компоновка салона претерпела изменения.

Дело в том, что у Mini 2024 отсутствует щиток приборов. Их показания проецируются на лобовое стекло, а также выведены на круглый центральный дисплей мультимедиа (как у Tesla Model 3 и Model Y). Часть кнопок стали сенсорными.

На фото изображен салон электрической версии Mini, хотя в бензиновом варианте отличия будут минимальными.

Напомним, что внешний вид Mini 2024 года ранее уже рассекретили. Хэтчбек сохранит фирменный силуэт и большие круглые фары.

Новый Mini поступит в продажу с весны 2024 года. Пока известны характеристики только электрических его модификаций. Базовая версия Cooper E оснащена 184-сильным мотором и батареей емкостью 40 кВт∙ч, а ее запас хода составит около 300 км.

Топовый электромобиль Mini Cooper SE 218-сильный и получит батарею на 52 кВт∙ч, что позволяет проехать около 400 км без подзарядки.

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Фокус По материалам:

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