Mini возвращает доступную версию Cooper Oxford Edition в 2025 году — Finance.ua
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Mini возвращает доступную версию Cooper Oxford Edition в 2025 году

Технологии&Авто
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Mini возвращает доступную версию Cooper Oxford Edition в 2025 году
Mini возвращает доступную версию Cooper Oxford Edition в 2025 году, www.thetruthaboutcars.com
На фоне роста цен на авто Mini решила предложить более доступный вариант культового Cooper. В 2025 году бренд возвращает Oxford Edition — начальную версию модели с выгодной ценой.
Цена Mini Cooper Oxford Edition стартует от 24 950 долларов США за 2-дверный вариант и 25 950 долларов за 4-дверный. Это значительная экономия по сравнению с базовой 2-дверной моделью, которая сейчас стоит от 28 950 долларов, и 4-дверной Cooper S, которая предлагается за 33 200 долларов.
Mini пока не открывает все характеристики модели, однако известно, что Oxford Edition получит 18-дюймовые колеса с летними шинами, светодиодные фары и панорамный люк. Клиенты смогут выбирать между тремя цветами кузова: Blazing Blue Metallic, Nanuq White Metallic и Sunny Side Yellow.
Mini возвращает доступную версию Cooper Oxford Edition в 2025 году
Внутри салон оснащен двухцветными спортивными сиденьями с тканевой обивкой Vescin, антрацитовым потолком, двузонным климат-контролем и 9,4-дюймовым дисплеем. Кроме того, автомобиль получит широкий набор систем помощи водителю, в частности, предупреждение о переднем столкновении, ассистент удержания полосы движения, предупреждение о повороте влево, систему ограничения скорости и парковочный ассистент.
Относительно технических характеристик, Mini подтвердила, что Oxford Edition будет оснащен 7-ступенчатой ​​автоматической трансмиссией с двойным сцеплением, хотя детали двигателя не раскрыты. Ожидается, что под капотом будет 2,0-литровый четырехцилиндровый мотор с турбонаддувом, выдающий 161 л.с. (120 кВт) и 249 Нм крутящего момента. Это обеспечит ускорение 0−96 км/ч за 7,4 секунды и максимальную скорость 209 км/ч.
Mini уже открыла прием предварительных заказов с депозитом в 100 долларов. Производство стартует в марте, а выпуск будет ограничен, поэтому потенциальным покупателям стоит поторопиться.
По материалам:
autonews.net.ua
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