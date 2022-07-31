Mini презентовала инновационный электрокроссовер Aceman (фото) — Finance.ua
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Mini презентовала инновационный электрокроссовер Aceman (фото)

Технологии&Авто
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Mini презентовала инновационный электрокроссовер Aceman (фото)
Mini презентовала инновационный электрокроссовер Aceman (фото)
Mini Aceman дебютировал в качестве концепта и призван продемонстрировать новое направление в дизайне марки. Помимо совершенной внешности, кроссовер наделили рядом инновационных технологий.
Новинка получила довольно компактные размеры, что позволяет ей занять место в линейке производителя между Mini Cooper и Countryman. Она достигает в длину 4,05 м. Ширина составляет 1,99 м, а высота — 1,59 м. Ездит кроссовер на 20-дюймовых колесах. Стиль, в котором исполнен электромобиль, в компании называют «Харизматическая простота». В его внешности сочетаются характерные особенности марки с современными веяньями в автомобильной отрасли.
Mini презентовала инновационный электрокроссовер Aceman (фото)
Электромобиль получил оригинальные по форме светодиодные фары и задние фонари, а на месте решетки радиатора установлена восьмиугольная заглушка с контурной подсветкой и матричной вставкой. В отделке модели не использован хром. Таким образом производитель указал на экологичность Aceman. При этом ему достался уникальный цвет кузова Icy Sunglow Green, который дополняют акценты темно-зеленого оттенка. На крыше установлена оригинальная платформа для багажа.
Mini презентовала инновационный электрокроссовер Aceman (фото)
Интерьер концепта выглядит не менее оригинально. В оснащение кабины входит круглый OLED-экран. Он основан на операционной системе MINI последнего поколения, построенной на программном стеке Android Open Source Project. Он служит и приборной панелью и мультимедийной системой. В отделке использованы экологически чистые ткани, выполненные из материалов вторичной переработки.
По материалам:
autocentre.ua
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