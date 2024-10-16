Mini представила свои первые электрические модели John Cooper Works — Finance.ua

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Mini представила свои первые электрические модели John Cooper Works

Технологии&Авто
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Mini представила свои первые электрические модели John Cooper Works
Mini представила свои первые электрические модели John Cooper Works
Британская компания представила два мощных электромобиля, которые будут продаваться под суббрендом Mini John Cooper Works. В настоящее время новинки будут продаваться только в Китае.

Что еще известно о новинке

За последние месяцы Mini не только обновила всю свою линейку, но оксфордская марка также изменила предлагаемые комплектации. Теперь есть вариант John Cooper Works без прироста производительности, как у материнской компании BMW есть пакет M Sport. Но это создает неразбериху, поскольку они предлагаются вместе с полноразмерными моделями JCW. Компания Mini, известная своими стильными и компактными автомобилями, заявила о выпуске первых электрических версий своих моделей John Cooper Works.
Mini представила свои первые электрические модели John Cooper Works
В усовершенствованных электромобилях Mini будет использоваться технология, разработанная BMW, являющаяся материнской компанией Mini. Эти новые автомобили будут сочетать спортивный дизайн и экологичность, что станет привлекательным решением для молодых городских жителей, стремящихся к сохранению окружающей среды.
Mini John Cooper Works — это спортивные и динамичные автомобили, отличающиеся высокой производительностью и ярким характером. Стратегия компании Mini по выпуску электромобилей связана со спросом на работающие на электричестве автомобили и проблемой перехода на экологические виды топлива. Mini John Cooper Works, имея компактные размеры и экономичный электрический двигатель, станет отличным выбором для тех, кто ценит эффективность и экологичность автомобиля.
Производители автомобилей все чаще обращают внимание на технологии электро- и гибридных двигателей, поскольку это позволяет повысить экономичность и уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Mini не осталась в стороне от этой тенденции и представила свои первые электрические автомобили John Cooper Works.
По материалам:
uamotors
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