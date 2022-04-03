Минфин выполнил план по займам в госбюджет на 120,4% — Finance.ua
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Минфин выполнил план по займам в госбюджет на 120,4%

Вчера 19:01Валюта
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Министерство финансов выполнило план по займам в государственный бюджет на 120,4% и привлекло 162,9 млрд гривен в январе-марте текущего года.
Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-март 2022 года составили 162,9 млрд. гривен или 120,4% от запланированных на этот период.
От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 66,2 млрд. гривен, в том числе в иностранной валюте 5,1 млрд. гривен (171,6 млн. долларов и 7,1 млн. евро).
При этом путем выпуска военных ОВГЗ привлечено 47,7 млрд гривен, в том числе путем приобретения в собственность Национальным банком Украины — 20,0 млрд гривен.
Из внешних источников привлечено 96,7 млрд гривен, в том числе:
  • 100 млн гривен (3,5 млн долларов) получение средств займа МБРР в рамках проекта «Ускорение инвестиций в сельское хозяйство Украины» (№ 8973-UA от 27.08.2019);
  • 1,2 млрд гривен (40,0 млн долларов) получения средств займа МБРР в рамках проекта «Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19» (№ 9196-UA от 14.12.20);
  • 400 млн гривен (14 млн долларов) получение средств займа МБРР в рамках проекта «Дополнительное финансирование проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине» (№ 9315-UA от 17.05.21);
  • 100 млн гривен (4,9 млн долларов) получение средств займа МБРР в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине» (№ 9250-UA от 17.05.2021);
  • 41,3 млрд. гривен (1,4 млрд. долларов) получение средств Международного валютного фонда в рамках дополнительного финансирования по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument (RFI);
  • 19,5 млрд гривен (0,6 млрд евро) средств займа ЕС в рамках нового пакета экстренной макрофинансовой помощи;
  • 8,5 млрд гривен (257,0 млн евро) получения средств займа ЕИБ в рамках проекта Проект по осн. кредита для МСП и компаний со средним уровнем капитализации (APEX) (№ 82.844 от 24.12.14);
  • 10,3 млрд гривен (0,3 млрд евро) получение средств займа МБРР в рамках проекта «Дополнительный заем ко Второму займу на политику развития в сфере экономического восстановления» (№ 9366-UA от 08.03.2022);
  • 2,7 млрд гривен (91,2 млн долларов) получение средств займа МБРР в рамках проекта Второе дополнительное финансирование проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине» (№ 9369-UA от 08.03.22);
  • 12,6 млрд гривен (382,0 млн евро) получения средств займа ЕИБ в рамках проекта «Основной кредит для аграрной отрасли» (85.055 от 28.12.2015).
При этом платежи по погашению государственного долга за январь-март 2022 года составили 96,1 млрд гривен (93,1% плана), платежи по обслуживанию — 39,2 млрд гривен (94,5% плана).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Фінансовий клуб
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