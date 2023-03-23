Минфин возобновляет среднесрочное бюджетное планирование — Finance.ua

Минфин возобновляет среднесрочное бюджетное планирование Сегодня 15:32

Министерство финансов Украины возобновляет среднесрочное бюджетное планирование. Об этом заявил первый заместитель министра финансов Украины Денис Улютин на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы управления государственными финансами.

Отмечается, что благодаря поддержке международных партнеров система управления государственными финансами достаточно устойчива даже в условиях войны. Это позволяет вернуться к процессам и процедурам в сфере управления государственными финансами, которые были остановлены с началом войны.

«Уже в этом году планируем добавить в проект бюджета на 2024 год трехлетний прогноз основных бюджетных показателей. В следующем году — возобновить цикл полноценного среднесрочного бюджетного планирования с подготовкой Бюджетной декларации на 2025–2027 годы, который будет содержать цели государственной политики с показателями их достижения, приоритеты восстановления и соответствующее распределение ресурсов», — сообщил Улютин.

Напомним: закон о внедрении среднесрочного бюджетного планирования вступил в силу в начале 2019 года. Речь идет об определении общих потолков расходов и потолков для главных распорядителей средств министерств и государственных учреждений на три года.

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