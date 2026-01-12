0 800 307 555
Минфин в 2025 году обеспечил перечисление из госбюджета 195,4 млрд грн трансфертов

Казна и Политика
Минфин в 2025 году обеспечил перечисление из госбюджета 195,4 млрд грн трансфертов
Минфин в 2025 году обеспечил перечисление из госбюджета 195,4 млрд грн трансфертов
В декабре 2025 года Минфин согласно бюджетному законодательству обеспечил перечисление межбюджетных трансфертов в общий фонд местных бюджетов в объеме 22,4 млрд грн, что составляет 100% от предусмотренных из государственного бюджета средств на декабрь.
Об этом пишет Минфин.
В частности:
  • базовая дотация перечислена в сумме 2,1 млрд грн (100%);
  • дополнительные дотации перечислены в сумме 3,2 млрд грн (100%).
Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду на 1 января 2026 года составляют 97,1 млрд гривен.
Минфин в 2025 году обеспечил перечисление из госбюджета 195,4 млрд грн трансфертов
За счет этих ресурсов у органов местного самоуправления и в дальнейшем есть возможность обеспечивать финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.
В 2025 году Минфин обеспечил перечисление межбюджетных трансфертов в общий фонд местных бюджетов в сумме 195,4 млрд грн (97,3% от росписи). В частности, перечислены:
  • базовая дотация — 25,5 млрд грн (100% от плана);
  • дополнительные дотации — 24,1 млрд грн (100% от распределенного объема).
Перечисление межбюджетных трансфертов укрепляет способность общин по финансированию ключевых услуг (в том числе образования, здравоохранения), социальных программ, поддержки экономики, а также восстановления поврежденной инфраструктуры. Это позволяет выравнивать финансовые возможности регионов, понесших значительные потери из-за вооруженной агрессии рф и ограничения военного положения.
