Минфин в 2025 году обеспечил перечисление из госбюджета 195,4 млрд грн трансфертов Сегодня 12:44 — Казна и Политика

Минфин в 2025 году обеспечил перечисление из госбюджета 195,4 млрд грн трансфертов

В декабре 2025 года Минфин согласно бюджетному законодательству обеспечил перечисление межбюджетных трансфертов в общий фонд местных бюджетов в объеме 22,4 млрд грн, что составляет 100% от предусмотренных из государственного бюджета средств на декабрь.

Об этом пишет Минфин.

В частности:

базовая дотация перечислена в сумме 2,1 млрд грн (100%);

дополнительные дотации перечислены в сумме 3,2 млрд грн (100%).

Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду на 1 января 2026 года составляют 97,1 млрд гривен.

За счет этих ресурсов у органов местного самоуправления и в дальнейшем есть возможность обеспечивать финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.

В 2025 году Минфин обеспечил перечисление межбюджетных трансфертов в общий фонд местных бюджетов в сумме 195,4 млрд грн (97,3% от росписи). В частности, перечислены:

базовая дотация — 25,5 млрд грн (100% от плана);

дополнительные дотации — 24,1 млрд грн (100% от распределенного объема).

Перечисление межбюджетных трансфертов укрепляет способность общин по финансированию ключевых услуг (в том числе образования, здравоохранения), социальных программ, поддержки экономики, а также восстановления поврежденной инфраструктуры. Это позволяет выравнивать финансовые возможности регионов, понесших значительные потери из-за вооруженной агрессии рф и ограничения военного положения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.