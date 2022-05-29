Минфин: упростили процедуру проверки получателей государственных выплат — Finance.ua
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Минфин: упростили процедуру проверки получателей государственных выплат

Сегодня 08:37Личные финансы
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Решением Кабинета Министров Украины внесены изменения в порядок доступа к информации в информационно-аналитической платформе электронной верификации и мониторинга органов, осуществляющих государственные выплаты.
Цель этих изменений — повышение эффективности превентивной верификации путем интеграции информационных систем органов, которые проводят государственные выплаты, с информационно-аналитической платформой электронной верификации и мониторинга (далее платформа) Министерства финансов Украины.
Сейчас работники органов, осуществляющих государственные выплаты, при рассмотрении обращений граждан на получение государственных выплат одновременно используют в работе платформу Минфина для проведения превентивной верификации таких выплат и собственных информационных систем, что создает дополнительную нагрузку на работников и требует дополнительного времени на обработку таких заявлений.
Соответствующие изменения напрямую предусматривают возможность предоставления доступа к информации в информационно-аналитической платформе с использованием веб-интерфейса информационно-аналитической платформы или прикладного программного интерфейса информационно-аналитической платформы (АРІ).
Таким образом, в дальнейшем формирование запросов на превентивную верификацию с использованием интерфейсов собственных информационных систем будет способствовать сокращению времени на рассмотрение обращений на назначение государственных выплат и принятие решений по результатам их рассмотрения.
По материалам: Finance.ua
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