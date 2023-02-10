Минфин рф избавится от евро в Фонде нацблагосостояния до конца года — Finance.ua

Минфин рф избавится от евро в Фонде нацблагосостояния до конца года Сегодня 13:35 — Валюта

Минфин рф избавится от евро в Фонде нацблагосостояния до конца года

Минфин рф в 2023 году сократит до нуля долю евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ), в нем останутся только китайские юани, рубли и золото.

Об этом заявил заместитель министра финансов Владимир Колычев.

«Если вопрос — будет ли евро обнулен, то он обязательно будет обнулен в этом году», — сказал Колычев, отвечая на вопрос, что будет происходить со средствами, оставшимися на счетах ФНБ в евро. Он отметил, что Минфин будет постепенно приводить фонд к новой структуре.

В 2021 году Минфин исключил доллар из состава валют ФНБ. В результате доли активов в ФНБ распределились следующим образом: 39,7% — евро, 30,4% — юани, 5% — фунты стерлингов, 4,7% — иены и 20,2% — золото.

В марте 2022 года примерно половина международных резервов россии, включая евро, фунты и иены на счетах Банка россии, оказались заблокированы из-за санкций.

В конце 2022 г. Минфин утвердил новую структуру активов ФНБ. Разрешено до 60% активов фонда инвестировать в юани, до 40% — в золото. Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно.

Кроме того, в новой структуре Минфин предусмотрел возможность снижать до нуля долю любого актива и объявил об обнулении остатков фунтов стерлингов и японских иен на счетах ФНБ.

По данным Минфина на начало февраля, на счетах ФНБ в Банке россии размещено 10,46 млрд евро и 307,44 млрд юаней, 551,27 тонны золота в обезличенной форме и 530,1 млн рублей.

Фонд национального благосостояния используется как антикризисный фонд властями рф, он наполняется за счет нефтегазовых доходов федерального бюджета, часть средств также входит в золотовалютные резервы россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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