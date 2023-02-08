На россии «задним числом» подняли налог для бизнеса — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На россии «задним числом» подняли налог для бизнеса

59
На фоне полномасштабного вторжения в Украину Минфин и Федеральная налоговая служба страны-агрессора предложили бизнесу «задним числом» доплатить налог на прибыль за 2022 год с положительной курсовой разницы.
Как сообщает The Bell, по расчетам Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), вся экономика в таком случае вынуждена будет в этом году доплатить 1,8 триллиона рублей налога на прибыль, из которых почти 270 миллиардов рублей пойдут в федеральный бюджет.
Как отмечает издание, агрессор выступил с таким «предложением», поскольку на фоне падения курса рубля, вызванного российским вторжением в Украину, власти страны разрешили компаниям с 2022 по 2024 год не учитывать при уплате налога на прибыль положительную курсовую разницу до того, как они не погасят кредит в валюте или закроют валютный депозит.
После того, как курс рубля стал укрепляться, региональные бюджеты потеряли серьезную статью дохода, поступающего от крупных экспортеров, а по мере укрепления курса российские компании потребовали от власти возвращения «переплаченных доходов».
Кроме того, РСПП предложил увеличить в 2023 году 20%-ный налог на прибыль российских компаний на 0,5 процентных пункта.
Место для вашей рекламы

Крах российской экономики:

В первый же день нападения на Украину совокупное состояние самых богатых людей россии уменьшилось на 46,6 млрд долларов. По итогам 2022 года эта цифра почти достигла 100 млрд долларов.
В конце июня 2022 года россия была вынуждена объявить технический дефолт по суверенному долгу — впервые за сто лет. Это практически лишило россию возможностей заимствовать деньги за границей.
В течение всего года против рф вводились различные санкции, в том числе секторальные. Сильнейшим ударом стало европейское эмбарго на покупку российской нефти и введение потолка цен на нее.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.