На россии «задним числом» подняли налог для бизнеса — Finance.ua

На россии «задним числом» подняли налог для бизнеса Сегодня 17:17

На фоне полномасштабного вторжения в Украину Минфин и Федеральная налоговая служба страны-агрессора предложили бизнесу «задним числом» доплатить налог на прибыль за 2022 год с положительной курсовой разницы.

Как сообщает The Bell , по расчетам Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), вся экономика в таком случае вынуждена будет в этом году доплатить 1,8 триллиона рублей налога на прибыль, из которых почти 270 миллиардов рублей пойдут в федеральный бюджет.

Как отмечает издание, агрессор выступил с таким «предложением», поскольку на фоне падения курса рубля, вызванного российским вторжением в Украину, власти страны разрешили компаниям с 2022 по 2024 год не учитывать при уплате налога на прибыль положительную курсовую разницу до того, как они не погасят кредит в валюте или закроют валютный депозит.

После того, как курс рубля стал укрепляться, региональные бюджеты потеряли серьезную статью дохода, поступающего от крупных экспортеров, а по мере укрепления курса российские компании потребовали от власти возвращения «переплаченных доходов».

Кроме того, РСПП предложил увеличить в 2023 году 20%-ный налог на прибыль российских компаний на 0,5 процентных пункта.

Крах российской экономики:

В первый же день нападения на Украину совокупное состояние самых богатых людей россии уменьшилось на 46,6 млрд долларов. По итогам 2022 года эта цифра почти достигла 100 млрд долларов.

В конце июня 2022 года россия была вынуждена объявить технический дефолт по суверенному долгу — впервые за сто лет. Это практически лишило россию возможностей заимствовать деньги за границей.

В течение всего года против рф вводились различные санкции, в том числе секторальные. Сильнейшим ударом стало европейское эмбарго на покупку российской нефти и введение потолка цен на нее.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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