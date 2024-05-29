Минфин разместил военных облигаций на 9,6 млрд гривен — Finance.ua

Минфин разместил военных облигаций на 9,6 млрд гривен Сегодня 11:46

Минфин разместил военных облигаций на 9,6 млрд гривен

Министерство финансов 28 мая разместило военных облигаций на 9,6 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Размещенные бумаги со сроком обращения 1 год на 3 228 млн гривен под 14,96% годовых, 1,8 года — на 3 146 млн гривен под 15,9% годовых и 3,3 года — на 3 197 млн гривен под 16,57% годовых.

Министерство финансов 8 ноября 2022 года разместило военных облигаций на 43,7 млн ​​гривен. Это наименьшая сумма с начала войны.

До этого наименьшая сумма была привлечена 4 октября 2022 года — 44,5 млн гривен.

Ранее Минфин сообщил, что военные облигации — это, прежде всего, инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения рф, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными.

Справка Finance.ua:

украинские граждане, бизнес, включая банки, приобрели облигаций внутреннего государственного займа на рыночных условиях на сумму свыше 1 трлн грн от начала полномасштабного вторжения;

в Минфине говорят, что эти средства сыграли существенную роль в поддержке финансовой устойчивости страны в условиях войны.

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