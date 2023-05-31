Минфин разместил военных облигаций на 7,2 млрд гривен и $111 млн — Finance.ua

Минфин разместил военных облигаций на 7,2 млрд гривен и $111 млн
Министерство финансов 30 мая разместило военных облигаций на 7,2 млрд гривен и 111 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
Размещенные бумаги со сроком обращения 1 год на 5 642 млн гривен под 18,27% годовых, 1,5 года — на 928 млн гривен под 19,5% годовых и 2,7 года — на 679 млн гривен под 19,75% годовых.
Бумаги в долларах размещены со сроком обращения 1 год на 111 млн долларов под 4,85% годовых.
Министерство финансов 8 ноября 2022 года разместило военных облигаций на 43,7 млн гривен, что является наименьшей суммой с начала войны.
До этого наименьшая сумма была привлечена 4 октября 2022 года — 44,5 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, ранее Минфин сообщил, что военные облигации — это, прежде всего, инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения рф, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными.
Министерство финансов выполнило план по заимствованиям в государственный бюджет на 67,3% и привлекло 1 261,1 млрд гривен в 2022 году.
В январе-апреле Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 135,9 млрд гривен, 1028 млн долларов и 87 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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