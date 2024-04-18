Минфин разместил военных облигаций на 6,9 млрд грн — Finance.ua

Минфин разместил военных облигаций на 6,9 млрд грн Сегодня 09:11 — Казна и Политика

Министерство финансов 16 апреля разместило военных облигаций на 6,9 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Размещены бумаги со сроком обращения 1 год на 3 228 млн. гривен под 16,09% годовых, 2 года — на 486 млн. гривен под 17,0% годовых и 3,2 года — на 3 161 млн. гривен под 18,30% годовых.

Министерство финансов 8 ноября 2022 года разместило военных облигаций на 43,7 млн ​​гривен, что является наименьшей суммой с начала войны.

До этого наименьшая сумма была привлечена 4 октября 2022 года — 44,5 млн гривен.

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