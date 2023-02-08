Минфин разместил военных облигаций на 5,8 млрд гривен, $174 млн и €7 млн — Finance.ua

Минфин разместил военных облигаций на 5,8 млрд гривен, $174 млн и €7 млн Сегодня 12:10 — Казна и Политика

Министерство финансов разместило военных облигаций на 5,8 млрд гривен, 174 млн долларов и 7 млн евро.

Об этом говорится в сообщении Минфина

Размещенные бумаги со сроком обращения 9 месяцев — на 50 млн гривен под 15% годовых, 1,8 года — на 14 млн гривен под 19,5% годовых и 2,3 года — на 5739 млн гривен под 19,59% годовых.

Бумаги в долларах имеют срок обращения 6 месяцев и доходность 4,25% годовых, в евро — 6 месяцев и 2,5% годовых.

Всего в государственный бюджет привлечено 12,437 млрд гривен в эквиваленте.

Министерство финансов 8 ноября 2022 года разместило военных облигаций на 43,7 млн гривен, это наименьшая сумма с начала войны.

До этого наименьшая сумма была привлечена 4 октября 2022 года — 44,5 млн гривен.

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