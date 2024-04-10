Минфин разместил военных облигаций на 5,4 млрд гривен и €43 млн — Finance.ua

Минфин разместил военных облигаций на 5,4 млрд гривен и €43 млн Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Министерство финансов 9 апреля разместило военных облигаций на 5,4 млрд гривен и 43 млн евро.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Размещены бумаги со сроком обращения 1 год на 3 218 млн гривен под 16,1% годовых, 2 года — на 312 млн гривен под 17,0% годовых и 3,2 года — на 1 870 млн гривен под 18,29% годовых.

Бумаги в евро имеют сроки обращения 1 год и доходность 3,25% годовых.

Министерство финансов 8 ноября 2022 года разместило военных облигаций на 43,7 млн ​​гривен, что является наименьшей суммой с начала войны.

До этого наименьшая сумма была привлечена 4 октября 2022 — 44,5 млн гривен.

Как сообщали «Українські Новини», ранее Минфин сообщил, что военные облигации — это прежде всего инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения рф, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными.

Министерство финансов выполнило план по заимствованиям в государственный бюджет на 67,3% и привлекло 1 261,1 млрд гривен в 2022 году.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за 2023 год составили 1,68 трлн гривен, или 73,7% от запланированных на этот период.

Українські Новини По материалам:

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