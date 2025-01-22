Минфин разместил ОВГЗ на ₴8,5 миллиарда — Finance.ua

Минфин разместил ОВГЗ на ₴8,5 миллиарда
Министерство финансов Украины 21 января 2025 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 8,506 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
«По результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа 21 января 2025 года в государственный бюджет привлечено 8 506 240 557,40 грн», — говорится в сообщении.
По данным Министерства финансов, инвесторам были предложены гривневые ОВГЗ: 0,107 млрд грн под 15,06% с погашением через 1,4 года; 2,701 млрд грн под 16,2% с погашением через 2,4 года и 5,698 млрд грн под 13,8% с погашением через 4 года.
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